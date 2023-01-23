عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الأنباء" الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي اهتمام مصر بتطوير العلاقات مع إيطاليا

صدى البلد

   أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة صباح اليوم /الاثنين/، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمام الدولة المصرية بتطوير العلاقات مع إيطاليا خلال المرحلة المقبلة وتعزيز التشاور والتنسيق للتصدي للعديد من التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط.

وكتبت الصحيفة - تحت عنوان "السيسي يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع إيطاليا" - أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمن خلال استقباله أمس أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين. 

وأشارت إلى أن اللقاء عكس الاهتمام المتبادل بتطوير مجالات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، إذ تم تناول مناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب التعاون الصناعي المشترك، وكذلك التعاون في مجال أمن الطاقة، لاسيما في مجال الغاز الطبيعي من خلال الشراكة الاستراتيجية بين مصر وشركة (إيني) الإيطالية، فضلا عن تطوير مجالات التعاون في القطاع الزراعي.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الذهب يتراجع بقوة بعد خطاب الرئيس عن الدولار|ومفاجأة في عيار 21 الآن

الخطيب يزف بشرى لـ اللاعبين وخاصة كهربا

قرار صادم من رابطة الأندية على شكوى الزمالك ضد كهربا

حزنا على حبس ابنتها.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي بعد سرقة مجوهرات دينا الشربيني

خسائر حادة للدولار الآن|الأخضر يتراجع بقوة عالميًا ويهبط محليًا بأكثر من 2 جنيه

الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن حالة الجو لنهاية الأسبوع

اشتري دلوقتي سعر عيار 21 الآن مفاجأة.. الذهب يتراجع 190 جنيهًا

ترشيحاتنا

تعرف على عدد أيام شهر رجب وموعد غرة شعبان فلكيا

مفاجأة بشأن الذهب و هذا سعر عيار 21.. فيديو

باتشيكو مرشح.. شوبير يكشف كواليس تمسك أمير مرتضى ببقاء فيريرا في الزمالك

7 فضائل تجعلك تكثر من الصيام في شهر رجب .. تعرف عليها

الشيوخ يناقش الدروس الخصوصية واستعادة الريادة التعليمية للمدارس|أبرز عناوين صباح البلد

مجدي عبد الغني يشيد بقرارات مجلس إدارة نادي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقابر لعظماء مصر في العاصمة الإدارية.. من سيُدفن بها؟

يؤثر سلبا على وظائف الكلى.. طبيب يحذر من الماء المغلي بهذه الطريقة

في ذكراه.. تعرف على سبب إنشاء أول معرض للكتاب

بالرستا.. جورجينا تثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

ضحايا من أمريكا .. تفاصيل جديدة في قضية البلوجر هدير عاطف وحقيقة تورط عمرو راضي

ما مصير محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

درجة الحرارة صفر بهذه المنطقة.. رسالة تحذيرية من الأرصاد | تغطية خاصة

حذف وعودة..حل أزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان بعد اتهامه بالسرقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

نهال علام

حب وكراهية

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ