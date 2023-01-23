"الأنباء" الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي اهتمام مصر بتطوير العلاقات مع إيطاليا

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة صباح اليوم /الاثنين/، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمام الدولة المصرية بتطوير العلاقات مع إيطاليا خلال المرحلة المقبلة وتعزيز التشاور والتنسيق للتصدي للعديد من التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط.

وكتبت الصحيفة - تحت عنوان "السيسي يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع إيطاليا" - أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمن خلال استقباله أمس أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين.

وأشارت إلى أن اللقاء عكس الاهتمام المتبادل بتطوير مجالات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، إذ تم تناول مناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب التعاون الصناعي المشترك، وكذلك التعاون في مجال أمن الطاقة، لاسيما في مجال الغاز الطبيعي من خلال الشراكة الاستراتيجية بين مصر وشركة (إيني) الإيطالية، فضلا عن تطوير مجالات التعاون في القطاع الزراعي.

