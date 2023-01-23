ندوة بقصر ثقافة الإسماعيلية عن أضرار الأنيميا على صحة الأطفال

أقام قصر ثقافة الإسماعيلية ندوة تثقيفية عن أضرار الانيميا علي صحة الأطفال والنشء، حاضرها الدكتور باسم أيوب طبيب الباطنة والتخسيس الصحي.



وأكد الدكتور باسم أيوب طبيب الباطنة، خلال الحلقة النقاشية علي تأثير فقر الدم المزمن وانخفاض مستوى الحديد في الدم إلى بطء عملية النمو عند الأطفال مقارنة بأقرانهم وتأخر البلوغ، كما يؤثر سلبًا على تطور الجهاز العصبي والسلوك عندهم.

أكد استشاري الباطنة أن النمو الجسدي والعقلي عند الطفل يحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة وارتفاع في نشاط عمليات الأيض، لكن وفي حال فقر الدم المزمن فإنه وبسبب انخفاض مستوى الحديد فإن كميات الأوكسجين التي تحتاجها الخلية تنخفض وبالتالي التأثير السلبي على النمو.

أضاف الدكتور باسم أيوب طبيب الباطنة، أنه من المحتمل أن يؤدي فقر الدم المزمن وانخفاض مستوى الحديد إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان خلال الخمسة سنوات من تشخيص فقر الدم المزمن مقارنة بالأشخاص ذوي قوة الدم الجيدة، و يكون خطر الإصابة بسرطان الكبد، سرطان البنكرياس، سرطان الكلى، سرطان المثانة أو سرطان الدم هو الأكثر احتمالًا.



كما أشار الدكتور باسم أيوب طبيب الباطنة الي زيادة خطر الإصابة أمراض القلب بسبب الإصابة بالأنيميا بحيث يزيد خطر فقر الدم المزمن من الإصابة بأمراض القلب، بحيث يؤدي فقر الدم إلى اضطراب وعدم انتظام ضربات القلب وزيادة الضغط على عضلة القلب بسبب المحاولة في ضخ المزيد من الدم للتعويض عن نقص الأكسيجن اللازم للخلايا وبالتالي زيادة خطر فشل عضلة القلب.



وكشف الدكتور باسم ايوب، أعراض فقر الدم عند الأطفال والتي تشمل الخفقان وزيادة معدلات ضربات نبض القلب، ضيق التنفس، الدوار وخاصة عند النهوض المفاجئ، الصداع.

حدة الطباع، تضخم اللسان، اليرقان وشحوب الجلد وبياض العينين، تضخم الكبد أو الطحال.

صعوبة التئام الجروح.

أضاف استشاري الباطنة أنه يمكن اتباع عدة نصائح لتقليل خطر الإصابة بفقر الدم، وهي

البدء بإعطاء مكملات الحديد للطفل منذ عمر الأربعة شهور ومن خلال الحليب الصناعي المدعم بالحديد أيضًا، إطعام الطفل الأغذية الغنية بالحديد عند بدء تناول الطعام مثل اللحوم، الدجاج، الأسماك، البقوليات والسبانخ، تحسين امتصاص الحديد عند الطفل من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي فيتامين "ج" مثل الحمضيات، الفراولة، الفليفلة، الطماطم والورقيات.

كما يجب عدم إعطاء الأطفال أي مكملات غذائية أو فيتامينات تحتوي الحديد دون استشارة الطبيب لضمان عدم حدوث المضاعفات الخطرة والآثار الجانبية، لذا استشر الطبيب المختص قبل تناول هذه المكملات الغذائية.