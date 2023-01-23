عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة بقصر ثقافة الإسماعيلية عن أضرار الأنيميا على صحة الأطفال

ندوة تثقيفية عن أضرار
ندوة تثقيفية عن أضرار الانيميا علي صحة الاطفال والنشيء

أقام قصر ثقافة الإسماعيلية ندوة تثقيفية عن أضرار الانيميا علي صحة الأطفال والنشء، حاضرها الدكتور باسم أيوب طبيب الباطنة والتخسيس الصحي.

إصابة 4 أشخاص في تصادم 3 سيارات بطريق الإسماعيلية السويس


وأكد الدكتور باسم أيوب طبيب الباطنة، خلال الحلقة النقاشية علي تأثير فقر الدم المزمن وانخفاض مستوى الحديد في الدم إلى بطء عملية النمو عند الأطفال مقارنة بأقرانهم وتأخر البلوغ، كما يؤثر سلبًا على تطور الجهاز العصبي والسلوك عندهم.

 

أكد استشاري الباطنة أن النمو الجسدي والعقلي عند الطفل يحتاج  إلى كميات كبيرة من الطاقة وارتفاع في نشاط عمليات الأيض، لكن وفي حال فقر الدم المزمن فإنه وبسبب انخفاض مستوى الحديد فإن كميات الأوكسجين التي تحتاجها الخلية تنخفض وبالتالي التأثير السلبي على النمو.

 

أضاف الدكتور باسم أيوب طبيب الباطنة، أنه من المحتمل أن يؤدي فقر الدم المزمن وانخفاض مستوى الحديد إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان خلال الخمسة سنوات من تشخيص فقر الدم المزمن مقارنة بالأشخاص ذوي قوة الدم الجيدة، و يكون خطر الإصابة بسرطان الكبد، سرطان البنكرياس، سرطان الكلى، سرطان المثانة أو سرطان الدم هو الأكثر احتمالًا.


كما أشار الدكتور باسم أيوب طبيب الباطنة الي  زيادة خطر الإصابة أمراض القلب بسبب الإصابة بالأنيميا بحيث يزيد خطر فقر الدم المزمن من الإصابة بأمراض القلب، بحيث يؤدي فقر الدم إلى اضطراب وعدم انتظام ضربات القلب وزيادة الضغط على عضلة القلب بسبب المحاولة في ضخ المزيد من الدم للتعويض عن نقص الأكسيجن اللازم للخلايا وبالتالي زيادة خطر فشل عضلة القلب.


وكشف الدكتور باسم ايوب، أعراض فقر الدم عند الأطفال والتي تشمل الخفقان وزيادة معدلات ضربات نبض القلب،  ضيق التنفس، الدوار وخاصة عند النهوض المفاجئ، الصداع.
حدة الطباع، تضخم اللسان،  اليرقان وشحوب الجلد وبياض العينين، تضخم الكبد أو الطحال.
صعوبة التئام الجروح.

 

أضاف استشاري الباطنة أنه  يمكن اتباع عدة نصائح لتقليل خطر الإصابة بفقر الدم، وهي 
البدء بإعطاء مكملات الحديد للطفل منذ عمر الأربعة شهور ومن خلال الحليب الصناعي المدعم بالحديد أيضًا، إطعام الطفل الأغذية الغنية بالحديد عند بدء تناول الطعام مثل اللحوم، الدجاج، الأسماك، البقوليات والسبانخ، تحسين امتصاص الحديد عند الطفل من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي فيتامين "ج" مثل الحمضيات، الفراولة، الفليفلة، الطماطم والورقيات.

 

كما يجب عدم إعطاء الأطفال أي مكملات غذائية أو فيتامينات تحتوي الحديد دون استشارة الطبيب لضمان عدم حدوث المضاعفات الخطرة والآثار الجانبية، لذا استشر الطبيب المختص قبل تناول هذه المكملات الغذائية.

الاسماعيلية طريق الاسماعيلية طريق الاسماعيليه السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الذهب يتراجع بقوة |ومفاجأة في عيار 21 الآن

موسيماني | مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة مدويّة تخص الزمالك

مين اللي هيحاسب .. تعليق ناري من شوبير بسبب إعلان مرتضى منصور

أمير توفيق توصل لاتفاق.. الأهلي يضم مهاجما جديدا خلال ساعات.. تفاصيل

صقيع يصل إلى الصفر|الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة في هذا الأسبوع ..فيديو

بند شراء نهائي بـ2.6 مليون يورو| شوبير يعلن مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

باتشيكو مرشح.. شوبير يكشف كواليس تمسك أمير مرتضى ببقاء فيريرا في الزمالك

موضوعات متعلقة

لمرضى السكري .. فوائد لا حصر لها لكل أنواع الفلفل

صعوبة في البلع وثقل الصوت.. 6 أعراض لسرطان الغدة الدرقية

انتبه.. 5 أشياء غير متوقعة تؤدي لـ ارتفاع ضغط الدم

تحذير لهولاء المرضى من العيش البلدي.. و4 أطعمة ابتعدوا عنها

3 حبات من الفول السوداني يوميا تحميك من 3 أمراض مزمنة |تفاصيل

دعاء استقبال شهر ربيع الأول .. أفضل 310 أدعية لتحقيق الأمنيات وجلب الخيرات

الفوائد والآثار الجانبية للفول السوداني.. 4 أشخاص يصابون ب8 أمراض خطيرة

دراسة: أدوية خفض ضغط الدم تساعد على الحماية من أمراض الدماغ

ترشيحاتنا

القباج: صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يسعى للارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر الفقيرة

حالة قعدنا فيها سنين | الرئيس : مش عاوزين ننسى الثمن والأشرار

نجم الزمالك مهدد بالغياب أمام غزل المحلة في الدوري

من مقدم لـ عقيد| قرار عاجل من الرئيس السيسي بعيد الشرطة

التاريخ يسطر دورنا الفعال.. نص كلمة وزير الداخلية فى عيد الشرطة الـ71

تحذيرات مهمة من الأرصاد خلال ساعات.. ودرجات الحرارة تصل لصفر بهذه المنطقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة شائعة تعالج الإمساك والبواسير وعسر الهضم.. تعرف عليها

زكي عبدالسلام مبارك.. الملاكم الأدبي في ثقافتنا الحديثة مهاجم كل الرموز| بروفايل

طبيب يفجر مفاجأة عن أدوية البرد التي تباع بالصيدليات

حذاء وكولون.. ياسمن الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة غريبة على إنستجرام.. شاهد

فيديو

تحذيرات مهمة من الأرصاد خلال ساعات.. ودرجات الحرارة تصل لصفر بهذه المنطقة

مقبرة لعظماء مصر في العاصمة الإدارية .. من سيدفن بها ؟

أسعار الدولار اليوم مع تراجع الذهب.. فيديو

هل اقتربت نهاية العالم؟ قصة ساعة يوم القيامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

نهال علام

حب وكراهية

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ