برلماني: زيارة وزير خارجية إيطاليا لمصر تعكس مدى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أشاد النائب حازم عويان عضو مجلس النواب ، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا ، موضحا أن اللقاء استكمالا للعلاقات القوية بين البلدين.

وأضاف النائب حازم عويان فى بيان له أن مصر وإيطاليا يجمعهم علاقات تاريخية وثيقة ، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لتطوير تلك العلاقات في مختلف أبعادها خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي القائم بين البلدين للتصدي للعديد من التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط.

وأشار النائب حازم عويان إلى أن الزيارة تحمل إشارة واضحة على متانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والتأكيد على رغبة الحكومة الإيطالية في ترسيخ ودفع هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

ولفت النائب حازم عويان، إلى أن اللقاء عكس الاهتمام المتبادل بتطوير مجالات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، حيث تم تناول مناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب التعاون الصناعي المشترك، وكذلك التعاون في مجال أمن الطاقة، لاسيما في مجال الغاز الطبيعي من خلال الشراكة الاستراتيجية بين مصر وشركة "إيني" الإيطالية، فضلاً عن تطوير مجالات التعاون في القطاع الزراعي ، مشيرا أيضا الى وجود اهتمامات مشتركة. وعلى رأسها قضية الهجرة غير الشرعية في ضوء الجهود المصرية الفاعلة في هذا الإطار.