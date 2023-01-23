عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إدارة المعلومات بقطاع الأمن : نعامل نزلاء مراكز الإصلاح بـ حقوق الإنسان

اللواء سامح نبيل
اللواء سامح نبيل ، مدير إدارة المعلومات بقطاع الأمن

قال اللواء سامح نبيل ، مدير إدارة المعلومات بقطاع الأمن وأحد المكرمين في احتفالية عيد الشرطة 71 ، إن وزارة الداخلية تولي أهمية كبرى بقطاع المعلومات بشكل خاص  نظرا لأنه لا توجد منظومة تنجح بالمصادفة ، ولكن يجب أن يكون هناك معلومة ، وتنظيم .

وأضاف اللواء سامح نبيل ، خلال لقاء خاص من احتفالية عيد الشرطة 71 ، أن الوزارة نجحت في ترسيخ عقيدة أمنية في ذهن كل ضابط ، ونسلمها من جيل لجيل ، متابعا : " حاسين أننا في منظومة ناجحة جدا قادرة أنها تمضي على الطريق وتنتصر ".

وتابع : شعارنا التسهيل على المواطن ، واشعار المواطن بالكرامة ، والمعاملة الجيدة على مختلف القطاعات مثل الأحوال المدنية ، وعربات المرور المتجولة ، وأيضا معاملة النزلاء وفقا لحقوق الانسان . 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الذهب يتراجع بقوة بعد خطاب الرئيس عن الدولار|ومفاجأة في عيار 21 الآن

الخطيب يزف بشرى لـ اللاعبين وخاصة كهربا

قرار صادم من رابطة الأندية على شكوى الزمالك ضد كهربا

مين اللي هيحاسب .. تعليق ناري من شوبير بسبب إعلان مرتضى منصور

بند شراء نهائي بـ2.6 مليون يورو| شوبير يعلن مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

سرقت مجوهرات دينا الشربيني.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي حزنا على حبس نجلتها

أمير توفيق توصل لاتفاق.. الأهلي يضم مهاجما جديدا خلال ساعات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

لك حبي وفؤادي| النشيد الوطني أول فعالية باحتفالية الشرطة في حضور الرئيس.. شاهد

بالسلام الوطني | شاهد .. بدء احتفالية عيد الشرطة في حضور الرئيس السيسي

أمين عام البحوث الإسلامية يكشف تفاصيل حملة يشدُّ بعضُه بعضًا ..فيديو

الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين.. فيديو

زحمة على أغلب الطرق | الحالة المرورية بشوارع القاهرة اليوم .. شاهد

أخطرها الأكل الحراق| تعرف على أكثر الأسباب شيوعا لـ التهابات المعدة.. فيديو

نحو التنمية المستدامة| تعرف على الاشتراطات البيئية الواجب توافرها بالمنشآت والمصانع.. فيديو

طفل مصري عمره 11 عاما يحصد المركز الأول بمسابقة العباقرة بالإمارات.. فيديو

ترشيحاتنا

أول تحرك برلماني بشأن تداول امتحانيّ عربي وإنجليزي الإعدادية على السوشيال

في عيدها الـ 71 | أحمد بدير يقدم فيلما قصيرا عن تاريخ الشرطة المصرية.. فيديو

عمرو الليثي: أفتخر أن والدي من الضباط والشرطة درع واقي وصمام أمان

أخذته العزة بالإثم| الجنايات للمتهم في حيثيات مذبحة الريف الأوروبي| خاص

بآيات من القرآن الكريم| بدء احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي

أولياء أمور مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة علوم إعدادية الجيزة وهندسة الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب فاجأتنا.. ناقد موضة يعلق على فستانها في Joy Awards| شاهد

من غير طبيب أو دايت .. 12 قاعدة لـ إنقاص الوزن بسهولة

اتغير خالص.. شاهد فستان يسرا في Joy Awards قبل التعديل

يدمر الصحة والنفسية.. اكتشف أعراض نقص فيتامين د

فيديو

هل اقتربت نهاية العالم؟ قصة ساعة يوم القيامة

ضحايا من أمريكا .. تفاصيل جديدة في قضية البلوجر هدير عاطف وحقيقة تورط عمرو راضي

ما مصير محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

درجة الحرارة صفر بهذه المنطقة.. رسالة تحذيرية من الأرصاد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

نهال علام

حب وكراهية

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ