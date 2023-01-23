إدارة المعلومات بقطاع الأمن : نعامل نزلاء مراكز الإصلاح بـ حقوق الإنسان

قال اللواء سامح نبيل ، مدير إدارة المعلومات بقطاع الأمن وأحد المكرمين في احتفالية عيد الشرطة 71 ، إن وزارة الداخلية تولي أهمية كبرى بقطاع المعلومات بشكل خاص نظرا لأنه لا توجد منظومة تنجح بالمصادفة ، ولكن يجب أن يكون هناك معلومة ، وتنظيم .

وأضاف اللواء سامح نبيل ، خلال لقاء خاص من احتفالية عيد الشرطة 71 ، أن الوزارة نجحت في ترسيخ عقيدة أمنية في ذهن كل ضابط ، ونسلمها من جيل لجيل ، متابعا : " حاسين أننا في منظومة ناجحة جدا قادرة أنها تمضي على الطريق وتنتصر ".

وتابع : شعارنا التسهيل على المواطن ، واشعار المواطن بالكرامة ، والمعاملة الجيدة على مختلف القطاعات مثل الأحوال المدنية ، وعربات المرور المتجولة ، وأيضا معاملة النزلاء وفقا لحقوق الانسان .