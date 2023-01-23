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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث القاهرة تضبط عصابة سرقة اللوحات الكهربائية

صدى البلد

ضبط رجال المباحث تشكيلًا عصابيًا بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة اللوحات الكهربائية ، بعد ان تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من مواطن قرر بإكتشافـــه سرقة الغطاء الصاج لكوفريه الكهرباء الخاص بالعقار محل سكنه بدائرة القسم.

وكانت البلاغات قد تعددت امام اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرقة اللوحات الكهربائية حيث وجه بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات تلك الوقائع وضبط المتهمين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم بإستخدام إحدى السيارات تم إستهدافهما وضبطهما.

وإعترفا بإرتكاب الواقعة ، وتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة اللوحات الكهربائية العمومية عن طريق نزعها من مكانها، مُستخدمين سيارة نقل لنقل المسروقات.

 وأضافا بإرتكابهما عدد 6 وقائع سرقة آخرى وبيع متحصلات نشاطهما الإجرامى لعميليهما يعمل صاحب مخزن خردة، مقيم  بدائرة قسم شرطة دارالسلام تم ضبطه وبحوزته عدد 6 أغطية لوحات كهربائية عمومية من بينهم اللوحة الكهربائية الخاصة بالمُبلغ، وإعترف بأنه على علم بأنه من متحصلات سرقة، ويقوم بالتصرف فيها ببيعها ضمن قطع الحديد الخردة.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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