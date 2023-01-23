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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفذها مديرية التضامن الاجتماعي.. مبادرة دفاء لكل بيت في سيناء

توزيع البطاطين علي
توزيع البطاطين علي الأسر الأكثر احتياجا بسيناء

تنفذ مديرية التضامن الاجتماعي   محافظة شمال سيناء، مبادرة " دفاء لكل بيت "  بقري سيناء ،  وذلك من مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بالشراكة مع مؤسسة درغام لجبر الخواطر و تهدف إلى توزيع بطاطين الشتاء على غير القادرين في المحافظة في المناطق الأولي بالرعاية. تحت رعاية على غيط مدير عام التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء.

 

 ١٠٠ بطانية 



وقد تم توزيع  100 بطانية في مناطق " حي عاطف السادات بمدينة العريش _ وتجمع العبيدات بمدينة الشيخ زويد).. حيث تم اختيار حي عاطف السادات كواحد من أكثر الاحياء فقرا داخل مدينة العريش.


كما تم اختيار تجمع العبيدات بالشيخ زويد،  كإحدي التجمعات والقرى التي عاد أهلها الي منازلهم بعد غياب عنها لفترات طويلة بسبب الحرب على الإرهاب.وعودة الأمن والأمان الي هذه المناطق. 



وتم التوزيع على مدار يومين من خلال متطوعي مؤسسة الشجرة للتنمية والفن ، ومؤسسة درغام لجبر الخواطر. جاء ذلك من ضمن فاعليات أنشطة الشتاء مبادرة " دفاء لكل بيت " التي تقوم بها المؤسسة كل عام مع الشراكات المختلفة من المؤسسات ذات الأهداف المتشابهة.تحت إشراف التضامن الاجتماعي بالمحافظة. 

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