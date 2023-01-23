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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. انطلاق مباريات ربع النهائي ببطولة جي بي مورجان للإسكواش

صدى البلد

تنطلق اليوم الاثنين مباريات دور ربع النهائي بطولة جي بي مورجان البلاتينية لرجال وسيدات الإسكواش، المقامة بولاية نيويورك الأمريكية في الفترة من 18 حتى 26 يناير الجاري.

وتقام فعاليات دور ربع النهائي من البطولة على مدار يومين، حيث تستكمل غدًا باقي المباريات.

وتأهل كل من مروان الشوربجي ونور الطيب وجنى شيحا ومازن هشام ونوران جوهر وهانيا الحمامي وطارق مؤمن وفارس دسوقي ونور الشربيني إلى دور ربع النهائي.

وجاءت مباريات لاعبي المنتخب الوطني في النصف الأول من دور ربع النهائي كالتالي:

تلتقي جنى شيحا مع النيوزيلاندية جويل كينج  في تمام الساعة الثانية عشر في منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

بينما يلعب مازن هشام مع الكولومبي ميجيل رودريجيز في تمام الساعة ال 12:45 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

وفي المباراة التالية تصطدم نوران جوهر مع مواطنته نور الطيب، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ليلًا بتوقيت القاهرة.

وأخيرًا يلتقي مروان الشوربجي مع الفرنسي فيكتور كروين في تمام الساعة الثالثة والربع ليلًا بتوقيت القاهرة.

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