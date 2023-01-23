عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة العالم لليد.. مصر والدنمارك يتصارعان على الصدارة والهروب من مواجهة السويد

صدى البلد

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب الدنمارك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً اليوم في ختام الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليًا في السويد وبولندا.

يدخل الفريقان المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز لحسم العديد من الأشياء المهمة حيث سيتحدد خلالها متصدر المجموعة وصاحب المركز الثاني.

ويحتاج المنتخب الوطني الفوز أو التعادل أمام منتخب الدنمارك، لتصدر المجموعة والابتعاد عن مواجهة المنتخب السويدي صاحب الأرض في الدور ربع النهائي بعد أن ضمن صدارة المجموعة الثالثة.

وسيقاتل المنتخب الدنماركي على الانتصار الليلة وسيدخل اللقاء بكامل قوته وذلك بعد ان باتت حسابات التأهل لديه معقدة إذا لم يفز على مصر، وهو ما يجعل الفريق الدنماركي سيلعب بكل قوته لتجنب الدخول في حسبة برما مع منتخب كرواتيا الذي لديه فرصة في التأهل للدور المقبل.

وتنص قواعد المسابقة على أن يتأهل  أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالدور الرئيسي إلى الدور ربع النهائي.

ومن نظرة أخرى سيدخل الفراعنة اللقاء بذكريات لقاء بطولة العالم السابقة في مصر والذي شهد صراع شرس انتهي بفوز الضيوف بشق الأنفس بركلات الجزاء وهو ما يجعل هناك دوافع ثارية لدي منتخبنا ويزيد من رغبة الفوز ومتعة اللقاء.

كان المنتخب قد حسم صعوده إلى ربع النهائي عقب فوزه الأخير علي منتخب البحرين 26-22 ومن قبلها الانتصار على بلجيكا في أولى مباريات الدور الرئيسي بنتيجة 33-28 وهي النتائج التي مكنت الفراعنة من التأهل رسميًا للدور ربع النهائي من البطولة.

يذكر أن أبطال اليد قد تأهلوا  إلى الدور الرئيسى بالعلامة الكاملة خلال مواجهات الدور الأول بعد الفوز على كرواتيا و المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. 

الجدير بالذكر أن المنتخب الدنماركي هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة العالم لكرة اليد والتي أقيمت في عام 2021 بمصر، بعد الفوز على نظيره السويدي.

وتضم قائمة منتخب مصر، التي اختارها الإسباني باروندو جارسيا، المدير الفني للفراعنة، كلاً من: كريم هنداوي، محمد علي، عبدالرحمن حميد، عمر الوكيل بكار، أحمد مؤمن، علي زين، أحمد هشام السيد، حسن قداح، يحيى الدرع، سيف الدرع، أحمد خيري، محسن رمضان، مهاب سعيد، محمد سند، أكرم يسري، محمد ممدوح هاشم، إبراهيم المصري، أحمد عادل، شادي خليل.

مصر الولايات المتحدة منتخب مصر المنتخب الوطني بطولة العالم لليد بطولة العالم لكرة اليد كرة اليد بطولة العالم محمد ممدوح منتخب السويد متصدر المجموعة محمد ممدوح هاشم تصدر المجموعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الذهب يتراجع بقوة بعد خطاب الرئيس عن الدولار|ومفاجأة في عيار 21 الآن

الخطيب يزف بشرى لـ اللاعبين وخاصة كهربا

قرار صادم من رابطة الأندية على شكوى الزمالك ضد كهربا

مين اللي هيحاسب .. تعليق ناري من شوبير بسبب إعلان مرتضى منصور

بند شراء نهائي بـ2.6 مليون يورو| شوبير يعلن مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

سرقت مجوهرات دينا الشربيني.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي حزنا على حبس نجلتها

أمير توفيق توصل لاتفاق.. الأهلي يضم مهاجما جديدا خلال ساعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

أول تحرك برلماني بشأن تداول امتحانيّ عربي وإنجليزي الإعدادية على السوشيال

في عيدها الـ 71 | أحمد بدير يقدم فيلما قصيرا عن تاريخ الشرطة المصرية.. فيديو

عمرو الليثي: أفتخر أن والدي من الضباط والشرطة درع واقي وصمام أمان

أخذته العزة بالإثم| الجنايات للمتهم في حيثيات مذبحة الريف الأوروبي| خاص

بآيات من القرآن الكريم| بدء احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب فاجأتنا.. ناقد موضة يعلق على فستانها في Joy Awards| شاهد

من غير طبيب أو دايت .. 12 قاعدة لـ إنقاص الوزن بسهولة

اتغير خالص.. شاهد فستان يسرا في Joy Awards قبل التعديل

يدمر الصحة والنفسية.. اكتشف أعراض نقص فيتامين د

فيديو

هل اقتربت نهاية العالم؟ قصة ساعة يوم القيامة

ضحايا من أمريكا .. تفاصيل جديدة في قضية البلوجر هدير عاطف وحقيقة تورط عمرو راضي

ما مصير محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

درجة الحرارة صفر بهذه المنطقة.. رسالة تحذيرية من الأرصاد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

نهال علام

حب وكراهية

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ