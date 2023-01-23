بطولة العالم لليد.. مصر والدنمارك يتصارعان على الصدارة والهروب من مواجهة السويد

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب الدنمارك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً اليوم في ختام الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليًا في السويد وبولندا.

يدخل الفريقان المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز لحسم العديد من الأشياء المهمة حيث سيتحدد خلالها متصدر المجموعة وصاحب المركز الثاني.

ويحتاج المنتخب الوطني الفوز أو التعادل أمام منتخب الدنمارك، لتصدر المجموعة والابتعاد عن مواجهة المنتخب السويدي صاحب الأرض في الدور ربع النهائي بعد أن ضمن صدارة المجموعة الثالثة.

وسيقاتل المنتخب الدنماركي على الانتصار الليلة وسيدخل اللقاء بكامل قوته وذلك بعد ان باتت حسابات التأهل لديه معقدة إذا لم يفز على مصر، وهو ما يجعل الفريق الدنماركي سيلعب بكل قوته لتجنب الدخول في حسبة برما مع منتخب كرواتيا الذي لديه فرصة في التأهل للدور المقبل.

وتنص قواعد المسابقة على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالدور الرئيسي إلى الدور ربع النهائي.

ومن نظرة أخرى سيدخل الفراعنة اللقاء بذكريات لقاء بطولة العالم السابقة في مصر والذي شهد صراع شرس انتهي بفوز الضيوف بشق الأنفس بركلات الجزاء وهو ما يجعل هناك دوافع ثارية لدي منتخبنا ويزيد من رغبة الفوز ومتعة اللقاء.

كان المنتخب قد حسم صعوده إلى ربع النهائي عقب فوزه الأخير علي منتخب البحرين 26-22 ومن قبلها الانتصار على بلجيكا في أولى مباريات الدور الرئيسي بنتيجة 33-28 وهي النتائج التي مكنت الفراعنة من التأهل رسميًا للدور ربع النهائي من البطولة.

يذكر أن أبطال اليد قد تأهلوا إلى الدور الرئيسى بالعلامة الكاملة خلال مواجهات الدور الأول بعد الفوز على كرواتيا و المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

الجدير بالذكر أن المنتخب الدنماركي هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة العالم لكرة اليد والتي أقيمت في عام 2021 بمصر، بعد الفوز على نظيره السويدي.

وتضم قائمة منتخب مصر، التي اختارها الإسباني باروندو جارسيا، المدير الفني للفراعنة، كلاً من: كريم هنداوي، محمد علي، عبدالرحمن حميد، عمر الوكيل بكار، أحمد مؤمن، علي زين، أحمد هشام السيد، حسن قداح، يحيى الدرع، سيف الدرع، أحمد خيري، محسن رمضان، مهاب سعيد، محمد سند، أكرم يسري، محمد ممدوح هاشم، إبراهيم المصري، أحمد عادل، شادي خليل.