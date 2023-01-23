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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في القاهرة

صدى البلد

نجح ضباط مباحث القاهرة في الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية ، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة المقطم من أحد الأشخاص مقيم بالخليفة قرر بإكتشافه سرقة دراجته النارية عقب قيامه بركنها بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية حيث قاما بتحميلها بصندوق سيارة ربع نقل ملك أحدهما تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما السيارة .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التحميل على السيارة"، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة المستولى عليها .

وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية وأقرا بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، بإستخدام سيارة أخرى ملك المتهم الآخر، حيث تم ضبط المسروقات والسيارة الآخرى.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، وإتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة الدراجات النارية تشكيل عصابى مباحث القاهرة سقوط عصابة قسم شرطة المقطم

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