لمستقبل زاهر.. جامعة الملك سعود تنظم المؤتمر والمعرض الدولي للعلوم

بمشاركة ممثلين عن 88 دولة..

تنظم كلية العلوم بجامعة الملك سعود المؤتمر والمعرض الدولي للعلوم ICES2023 تحت عنوان (العلوم لمستقبل زاهر)، حضوريًا وافتراضيًا خلال الفترة من 6- 8 فبراير 2023م.

يتناول المؤتمر عدة محاور مهمة في رؤية المملكة 2030 كمستقبل الطاقة، والتعدين، والبيئة وجودة الحياة، والتقنيات الحيوية، والكيمياء الصناعية، والبنى الرياضية وتطبيقاتها، والمواد التطبيقية، والنمذجة الرياضية وتطبيقاتها، والموارد الطبيعية، والإحصاء وحماية البيانات، وعلوم الفضاء، ودور المرأة في العلوم.

يشارك في المؤتمر أكثر من (880) متحدثًا، و(6700) من الباحثين الأكاديميين من (88) دولة حول العالم بعدد تجاوز (2200) ورقة علمية وملصق علمي.

ويعد المؤتمر فرصة للمهتمين للالتقاء بالباحثين من أنحاء العالم ومناقشة نتائج الأبحاث وتطويرها مع خبراء عالميين، وإمكانية نشر البحث في مجلات ISI وبناء شراكات مع مجموعات بحثية محلية وعالمية والاطلاع على التقنيات والأجهزة العلمية الجديدة.

ويسهم المؤتمر في نشر الملخصات المطولة المقبولة في قاعدة بيانات Scopus، بالتعاون مع الناشر الدولي Springer، وحضور ورش العمل والدورات التدريبية المتميزة وبناء السيرة الذاتية، وبالنسبة لمزايا الباحثين والأكاديميين فهناك فرصة للفوز بإحدى جوائز المؤتمر لأفضل إلقاء علمي "فئة الباحثين" ، وفرصة الفوز بإحدى جوائز المؤتمر لأفضل ملصق علمي "فئة الباحثين" ، وفرصة الحصول على نقاط للترقية الأكاديمية، ومزايا لطلاب الدراسات العليا: فرصة الفوز بإحدى جوائز المؤتمر لأفضل إلقاء علمي "فئة الطلاب" ، وفرصة الفوز بإحدى جوائز المؤتمر لأفضل ملصق علمي "فئة الطلاب" وفرصة الحصول على قبول في الجامعات العالمية.

كما سيسهم المؤتمر مجتمعياً عبر توفير فرص عمل تطوعية، والإسهام في نشر وعي ثقافة المؤتمرات العلمية وإعدادها وتنظيمها.