السيسي يوجه رسالة للإعلام: ليه بتصوروا المصريين مرتاعين على الأكل والشرب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك دول لم تتخلص من الإرهاب منذ 20 عاماً، معقباً: " طب أنت ازاي خلصت ، مش تفكروا ازاي ده حصل.. بالله بالله ..الدولة دي محمية بفضل الله ، كنا بنبكي أحياناً كثيرة، لما نسمع أستشهد كام وأصيب كام، وادمر كام، على مدى الـ10 سنين اللي فاتوا".

السيسي: مصر هتكبر بتضحياتنا

وأضاف السيسي ، أثناء كلمته في فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ71، قائلاً: " أنا ليا عتاب على الإعلام،أنتو ليه بتصوروا المصريين أن هما مرتاعين على الأكل و الشرب..ميصحش، و الحاجة زادت، أنا مبقولش إن ده كلام مش صحيح، بس بقول مش ده أخر الدنيا في مصر".

وتابع السيسي:"مصر هتظل و تستمر و تكبر بينا وتضحياتنا ..إللي من ضمنها تضحية الظروف،اللي مش إحنا اللي عملناها".