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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برعاية ألمانية.. اجتماع دول أفريقية ومنظمات عالمية في النيجر لمواجهة الجماعات المسلحة

صدى البلد

يجتمع ممثلون عن منظمات دولية وحكومات دول أفريقية في نيامي عاصمة النيجر، اليوم الإثنين، لبحث حماية ملايين المدنيين في منطقة بحيرة تشاد التي تضم النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون.

ويناقش الاجتماع ما تواجهه النيجر من أعمال عنف جهادية من قبل جماعات مسلحة منذ عشر سنوات.

ومن المقرر خلال هذا الاجتماع الذي يستمر يومين وتنظمه النيجر وألمانيا والنرويج بالتعاون مع الأمم المتحدة، تجديد المشاركين “ التزامهم” من أجل “السماح بعودة أسرع إلى السلام” و “تعزيز صمود أكثر من 24 مليون شخص” تضرروا من الأزمة، وفقاً لما أوردته  وكالة فرانس برس.

ويتناول جدول أعمال اجتماع الدول المعنية والجهات المانحة الدولية وتلك الفاعلة في المجتمع المدني، تجنيد الشباب من قبل “جماعات متطرفة” ومحاربة آثار التغير المناخي.

ويشهد حوض بحيرة تشاد أعمال عنف يرتكبها جهاديون جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا الذي انشقّ عنها.

وبعد 13 عاماً من النزاع، “تواصل الجماعات المسلحة نشر العنف” ويحتاج ملايين الأشخاص حاليًا إلى “مساعدة واسعة النطاق”، بحسب مذكرة الأمم المتحدة.

واجتمعت الدول المطلة على بحيرة تشاد والمجتمع الدولي في أوسلو عام 2017 ثم في برلين عام 2018 لجمع مساعدات من أجل مواجهة هذه الأزمة.

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