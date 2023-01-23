السيسي: تحقيق الآمال يتطلب جهدًا وصبرًا وقوة تحمل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تحقيق الآمال يتطلب جهدًا وصبرًا وقوة تحمل أو بكلمات أخرى، يتطلب روح التحدي المصرية الخالدة التي عبرت عنها، أحداث الخامس والعشرين من يناير عام ١٩٥٢ وتجلت مرات عديدة في أحداث تاريخية أخرى في الماضي البعيد والقريب كان المصريون فيها دائمًا، على مستوى التحدي، وقادرين على هزيمته بل وقهره.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفال عيد الشرطة الـ 71، اليوم الاثنين، عرضتها قناة «إكسترا نيوز»، وثقتي في الله، وفى شعب مصر مطلقة بأننا سنعبر، ونتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها علينا، بالعمل المخلص، والجهد الذي لا ينقطع، والإيمان بأن الله "لا يضيع أجر من أحسن عملًا"، وأننا قادرون على بناء وطن، يحقق آمالنا في الحياة الكريمة، والتقدم والازدهار.