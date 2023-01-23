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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أسعار أشهر إصدارات تويوتا في المغرب 2023.. وعربية بيك آب جديدة من جنرال موتورز بثمن منخفض

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يحتوي السوق الإماراتي للسيارات الجديدة علي باقة متنوعة من طرازات السيارات الحديثة موديل 2023 ، من ضمن تلك الطرازات تويوتا كورولا 4X4 كروس موديل 2023 ، والتي تنتمي إلي فئة السيارات ذات الدفع الرباعي، ويفضل الإماراتيين دائما اقتناء السيارات ذات الدفع الرباعي لما تمتلكه من مميزات وتكنولوجيات حديثة، تساعدهم علي السير والتحرك في الطرق الصحراوية والوعرة.

أعلن وكيل شركة فورد في مصر عن زيادة جديدة في سعر فورد إيكوسبورت موديل 2022 خلال عام 2023 ، حيث وصلت تلك الزيادة إلى 50 ألف جنيه علي جميع أسعار فورد إيكوسبورت بعد الزيادة السابقة لها في شهر يناير الجاري.

وفقًا لقائمة الأسعار الرسمية المعلنة من قبل شركة ميني في يناير من عام 2023، والتي ظهرت فيها ميني كوبر بـ 5 أبواب آيكونيك لأول مرة، ارتفعت أسعار علامة ميني للمرة الأولى بعد عودتها للسوق المصري، بقيمة تتراوح من 280 إلى 400 ألف جنيه.

كشفت شركة جنرال موتورز عن صناعة سيارة شيفروليه بيك اب جديدة، وستقدم للأسواق بسعر منخفض وستعمل السيارة الجديدة بالكهرباء، لتواكب تطور صناعة السيارات وتناسب الأنظمة الدولية من اجل تقليل نسب انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون .

تعتبر سيارة روز رايز سبيكتر موديل  2024 سيارة كهربائية، كبيرة الحجم، تم صناعتها من قبل شركة السيارات البريطانية رولز رويس موتور، وستصل الشحنات الأولى من السيارة في نهاية عام 2023، وهي أول سيارة كهربائية تقدم من رولز رويس.

تقدم الدولة العديد من الإعفاءات والامتيازات لمساعدة ذوي الهمم في الحصول علي سيارة ملاكي، تساعده علي التحرك والذهاب الي أي مكان يريده دون المساعدة من احد، ولتسهيل الحركة لهم، وبالتالي يحتوي السوق المصري للسيارات علي الكثير من طرازات السيارات التي يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة اختيار السيارة الأنسب لهم منها، ومن هذه السيارة كيا k 3 موديل 2015.

شهد العالم أجمع أزمة في قطاع صناعة السيارات، مما أدي لنقص عدد كبير من طرازات السيارات موديل 2023 في أغلب دول العالم، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها ارتفاع سعر الدولار ووقف الاستيراد، ورغم تلك المعوقات فإن السوق المصري للسيارات الجديدة ينتشر به عدد كبير من الإصدارات موديل 2022 ومن هذه الطرازات كيا سبورتاج موديل 2022 الشكل الجديد لعام 2023 .

ينتشر داخل السوق المغربي للسيارات العديد من ماركات السيارات الشهيرة والمختلفة، ولكن دائما ما يبحث المغاربة عن سيارات ذات تصميم مميز ومحرك قوي وهيكل فريد، وتلك المميزات تتوافر في طرازات معينة من السيارات، وبالتالي يضم السوق المغربي للسيارات باقة متنوعة من سيارات شركة تويوتا بمختلف فئاتها منها السيدان والهاتشباك والـ 4×4، وذلك يوفر للمواطن المغربي حرية اختيار السيارة الأنسب له.

يضم سوق السيارات التونسي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2022، والتي تم تقديمها في عام 2023 أيضا بأسعار مختلفة، ويفضل المواطنين التونسيين اقتناء السيارات الجديدة وذلك لما تحتوي علية هذه الطرازات من مميزات وتكنولوجيات حديثة تعمل علي راحة سائقها، بالإضافة الي أن تلك الإصدارات يتم توافرها بفئات سعرية مناسبة للمواطنين التونسيين ولدخولهم الشهرية .

 

 

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