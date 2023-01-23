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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن يناقش مشاكل بعثات حفظ السلام حول العالم.. الخميس المقبل

صدى البلد

يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس المقبل، اجتماعا؛ لبحث المشاكل ذات الصلة بعمل بعثات السلام الأممية حول العالم، وذلك برئاسة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.

ويتحدث أمام مجلس الأمن، في هذا الاجتماع، السفير محمد عبدالمغيث "بنجلاديش" بوصفه مديرا لمفوضية بناء السلام الأممية، إلى جانب لفيف من قادة منظمات العمل الأهلي الداعمة لجهود الأمم المتحدة لبناء السلام في العالم. 

وقالت مصادر في الأمم المتحدة إن اجتماع "الخميس" سيعقد بناء على طلب من اليابان تقدم به مندوبها في مجلس الأمن.

وفي اليوم التالي "الجمعة"، تقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعه الدوري ربع السنوي؛ لتقييم الأوضاع الأمنية والسياسية في جمهورية مالي يتحدث فيها القاسم وانى مدير البعثة الأممية المشتركة؛ لتثبيت الأوضاع في مالي، إلى جانب ممثلي المنظمات الأهلية العاملة في مجال الإغاثة في مناطق الصراعات.

ويعقب ذلك عقد جلسة مشاورات مغلقة حول الأوضاع في مالي ستقتصر على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

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