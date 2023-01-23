الثقافة للجميع.. أطفال جنوب سيناء يشاركون في ورش الفنون التشكيلية

واصل إقليم القناة وسيناء الثقافي اليوم الإثنين، فعاليات قافلة "الثقافة للجميع" ببيت ثقافة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية التي وجهت بها الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، وتلبية لمطالب المواطنين بمدينة أبوزنيمة.

تضمنت القافلة ورش للفنون التشكيلية بمشاركة 100 طفل من أطفال قبائل "العليقات والمزينة والحماضة".

وشهد فعاليات الورش الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، والمستشار محمد غنيم، مدير الشئون القانونية بالإقليم، و طاهر شافع مدير مكتب رئيس الإقليم.

وقال الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، إنه جاري تنفيذ عددًا من الورش الفنية، التي تهدف إلى تنمية المهارات الفنية والإبداعية للنشء من أبناء قبائل سيناء.

وأوضح رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، أنه جرى إطلاق القافلة في إطار تفعيل مبدأ العدالة الثقافية التي وجهت بها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بهدف تقديم خدمة ثقافية لأبناء سيناء من خلال كافة المواقع الثقافية على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أنه جرى تنفيذ قوافل ثقافية بمحافظة بورسعيد، وسيجري إطلاقها بمحافظة السويس خلال الأسبوع المقبل، يليها محافظة الإسماعيلية ، كما سيجري تنفيذ قوافل ثقافية للاستفادة من أجازة نصف العام الدراسي بمدن محافظة جنوب سيناء وهم: "دهب، نويبع، رأس سدر، أبوزنيمة، أبو رديس.

اطفال البدو

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