تقييم رواد مواقع التواصل لبرامج المرأة.. رسالة ماجستير لداليا صبحي

حصلت الباحثة داليا صبحي على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في رسالة بعنوان"اتجاهات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نحو برامج المرأة بالقنوات العربية كما تعكسها تعليقاتهم في هذه المواقع".

أشرف على رسالة الماجستير وناقشها وترأس لجنة حكامها الدكتور أحمد عثمان استاذ مساعد الإذاعة والتلفزيون بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة المنصورة مشرفا ورئيسا والدكتورة دعاء أحمد محمد البنا استاذ الإذاعة والتلفزيون المساعد كلية الإعلام الجامعة الحديثة للتكنولجيا والمعلومات مناقشا وعضوا والدكتورة د. ناجي سالم محمد الشهاوي وكيل وزارة الاعلام الأسبق ورئيس الادارة المركزية لإعلان القناة وسيناء مناقشا وعضوا.