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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وفلسطين للتعاون بمجال الاتصالات والبريد

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفلسطين، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد.

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن الحكومة المصرية، والدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن حكومة دولة فلسطين.

وعقب التوقيع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن ما تم توقيعه اليوم من مذكرة تفاهم بين البلدين الشقيقين، إنما يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة بينهما، ورغبة في تطوير تلك العلاقات، وإيماناً بأهمية دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للبلدين، وكذلك مواكبة للتطورات المتسارعة على الساحة الدولية والإقليمية في قطاعات البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم، والذى يأتى على هامش انعقاد فعاليات المكتب التنفيذي ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، إنما يؤكد حرص مصر على دعم وتعزيز أطر التعاون على المستوى العربي، وخاصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك إيمانا بأهمية دور هذا القطاع الحيوي، والذي يشهد نمواً متسارعاً، وأثره في بناء الاقتصاد الرقمي ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلاله.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مذكرة التفاهم تضمنت أوجه التعاون الفني المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، ومن ذلك ما يتعلق بتقوية علاقات التعاون في مجال رسم السياسات والتنفيذ لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وإثراء الأطر القانونية للعلاقات الثنائية وإرساء آليات كفيلة بتنفيذ مجالات التعاون، إلى جانب تبادل التجارب والخبراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية، وكذا تبادل الخبرات فيما يتعلق بالأنشطة ومشروعات قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وأفضل الممارسات التي تساعد الطرفين في أداء مهامهما بصورة أكثر فاعلية وتسهم في تقليل كُلفة الأعمال.

وأضاف طلعت، أن أوجه التعاون الواردة في مذكرة التفاهم تضمنت أيضا حث المؤسسات العامة والشركات الخاصة العاملة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والبريد على التعاون فيما بينها لإنجاز مشروعات مشتركة، وكذا الاهتمام بأنشطة التدريب والتنظيم على مستوى عال ومتخصص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، ودعوة كل طرف للآخر للمشاركة المتبادلة في الفعاليات والأنشطة التى تقام وتنظم من قبل الطرفين، ذات الصلة بهذا القطاع المهم.

وفَصّلت مذكرة التفاهم أوجه التعاون وتبادل الخبرات والمعارف فيما بين الطرفين في مجالات البريد، وتكنولوجيا المعلومات، وتنظيم قطاع الاتصالات، والابتكار وريادة الأعمال، والتدريب والبحوث والدراسات، وشكاوى المواطنين ومتلقى الخدمة.

من جانبه، أشاد الدكتور إسحق سدر، بدور مذكرة التفاهم فى دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، لافتاً إلى ما نصت عليه المذكرة من آلية لتنفيذ مختلف بنودها، ومن ذلك تشكيل فريق مشترك مصري فلسطيني، في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد،  بهدف متابعة تنفيذ مجالات التعاون الواردة بالمذكرة، بحيث تكون مهمته تحديد برامج العمل التي من شأنها تحقيق المستهدفات منها.

 

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