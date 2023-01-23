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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش

صدى البلد

إنتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، سلبيا وذلك في المباراة المقامة على ملعب القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة ١٥ من بطولة الدوري العام.

وأهدر فريق سيراميكا كليوباترا، العديد من الفرص التي اتيحت لهم خلال الشوط الأول.

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام .  

خط الدفاع: أحمد هاني- رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري

خط الوسط:  محمد إبراهيم - محمد كناريا - محمود نبيل - محمد عنتر - أحمد القرموطي.

خط الهجوم :أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر  - سيف تقا - محمد ناصف - جاستيس آرثر - محمد توني - عبدالرحمن السكران - صامويل امادي - عبد الرحمن بودي - محمود زلاكة

 

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