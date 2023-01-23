إعجاز.. خبير مكافحة إرهاب: وصلنا لـ صفر عمليات.. فيديو

علق العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولي، على احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، والتي حضرها الرئيس السيسي اليوم .

وقال حاتم صابر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الدولة حاربت الإرهاب خلال السنوات الماضية ونجحت في مواجهته ".

وأضاف حاتم صابر :"بعد سنوات من مواجهة الإرهاب وصلنا إلى صفر عمليات إرهابية وهذا الامر إعجاز غير مسبوق ".

وتابع حاتم صابر :" ابطال القوات المسلحة والشرطة قدموا تضحيات كثيرة من اجل دحر الإرهاب في كافة ربوع الوطن ".

وأكمل حاتم صابر :" أوجه التحية لوزارة الداخلية في عيدها"، مضيفا:" عودة الشرطة مرة أخرى بكامل قدرتها واحترافيتها بعد احداث 2011 يؤكد كفاءة وعزيمة أبطال الشرطة المدافعين عن الدولة المصرية ".