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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعجاز.. خبير مكافحة إرهاب: وصلنا لـ صفر عمليات.. فيديو

الشرطة
الشرطة

علق العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولي،  على احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، والتي حضرها الرئيس السيسي اليوم .

 

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وقال حاتم صابر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  الدولة حاربت الإرهاب  خلال السنوات الماضية ونجحت في مواجهته ".

 

وأضاف حاتم صابر :"بعد سنوات من مواجهة الإرهاب وصلنا إلى صفر عمليات إرهابية وهذا الامر إعجاز غير مسبوق ".

 

وتابع حاتم صابر :" ابطال القوات المسلحة  والشرطة قدموا تضحيات كثيرة من اجل دحر  الإرهاب في كافة ربوع الوطن ".

 

وأكمل حاتم صابر :"  أوجه التحية لوزارة الداخلية في عيدها"، مضيفا:"  عودة  الشرطة مرة أخرى بكامل قدرتها واحترافيتها  بعد احداث 2011  يؤكد كفاءة وعزيمة أبطال الشرطة المدافعين عن الدولة المصرية ".

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