بيشتغل 12 ساعة.. قصة قهوجي حقق 16 بطولة في رياضة كمال الأجسام| فيديو

شهدت قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية بزوغ بطل جديد يحترف رياضة كمال الأجسام في أوقات فراغه بينما يعمل في أوائل ساعات كل صباح العمل داخل إحدى المقاهي والكافيهات الشعبية بحثا وراء لقمة عيشه بالحلال والإنفاق على أفراد أسرته، حيث كان يعمل نحو 12 ساعة داخل المقهى يوميا.

كانت موهبه الشاب "محمد صبري الوكيل "ابن قرية الدلجمون يبلغ من العمر 21 سنة قد ترعرع في احتراف رياضة كمال الأجسام طوال أكثر من 8 سنوات من فترات عمره سعيا في الحصول علي بطول محلية وعالمية فضلا عن تحقيقه أكثر من 10 بطولات مختلفة علي مستوي محافظات الجمهورية.

كما أوضح الشاب البطل أنه ورث مهنة القهوجي من والده وعمل في مجالات عدة في الخرده و فرن عيش و عامل جبس ومحارة.

كما استشهد أنه حرص طوال فترات حياته رغم ظروف معيشته الصعبة لم يفقد حلمه و شغفه في كمال الأجسام .

البطل الرياضي قد نجح في الحصول علي اكثر من البطولات المميزه من بينها 7 بطولات جمهورية و 7 بطولات محافظة الغربية ، وبطولة بطل كأس مصر وبطولة القاهرة كما يعد نفسه للتمثيل اتحاد كمال الاجسام للتمثيل ورفع راية مصر في بطولات عالمية ودولية .

بطل كمال الاجسام بالغربية

بطل كمال الاجسام بالغربية

بطل كمال الاجسام بالغربية