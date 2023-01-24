عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيشتغل 12 ساعة.. قصة قهوجي حقق 16 بطولة في رياضة كمال الأجسام| فيديو

بطل كمال الاجسام
بطل كمال الاجسام بالغربية

شهدت قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية بزوغ بطل جديد يحترف رياضة كمال الأجسام في أوقات فراغه بينما يعمل في أوائل ساعات كل صباح العمل داخل إحدى المقاهي والكافيهات الشعبية بحثا وراء لقمة عيشه بالحلال والإنفاق على أفراد أسرته، حيث كان يعمل نحو 12 ساعة داخل المقهى يوميا.

كانت موهبه الشاب "محمد صبري الوكيل "ابن قرية الدلجمون يبلغ من العمر 21 سنة قد ترعرع في احتراف رياضة كمال الأجسام طوال أكثر من 8 سنوات من فترات عمره سعيا في الحصول علي بطول محلية وعالمية فضلا عن تحقيقه أكثر من 10 بطولات مختلفة علي مستوي محافظات  الجمهورية.

شاهد.. "زواج عتريس من فؤادة" سؤال جامعي يشعل السوشيال ميديا.. صور

توفي في انقلاب سيارة نقل بالغربية.. أهالي بسيون يودعون عريس الجنة| شاهد

تضامن الغربية تدعم 2746 مشروعا تنمويا

مدرسة ومجمع خدمات.. محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة

لجنة من وزارة الصحة لإجراء التحاليل الطبية لـ 60 موظفا بمدينة المحلة

رئيس تعليم الكبار بالغربية يلتقي أمين حزب مصر الحديثة لبحث أوجه التعاون

وكيل تعليم الغربية يكرم فريق العمل المشارك في قوافل غرب المحلة

مصادرة 48 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة فاسده في حملة بالغربية

txt

مدرسة ومجمع خدمات.. محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة

كما أوضح الشاب البطل أنه ورث مهنة القهوجي من والده وعمل في مجالات عدة في الخرده و فرن عيش و عامل جبس ومحارة.
كما استشهد أنه حرص طوال فترات حياته رغم ظروف معيشته الصعبة لم يفقد حلمه و شغفه في كمال الأجسام .

البطل الرياضي قد نجح في الحصول علي اكثر  من البطولات المميزه من بينها  7 بطولات جمهورية و 7 بطولات محافظة الغربية ، وبطولة بطل كأس مصر وبطولة القاهرة كما يعد نفسه للتمثيل اتحاد كمال الاجسام للتمثيل ورفع راية مصر في بطولات عالمية ودولية .

بطل كمال الاجسام بالغربية

بطل كمال الاجسام بالغربية
بطل كمال الاجسام بالغربية
بطل كمال الاجسام بالغربية
بطل كمال الاجسام بالغربية
بطل كمال الاجسام بالغربية
بطل كمال الاجسام بالغربية
الغربية محافظة الغربية قصة كفاح كفر الزيات بطل كمال اجسام قهوجي كمال الأجسام بطولات عالمية مشروعات حياة كريمة موهبة نادرة رياضة كمال الأجسام قرية الدلجمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

صدمة جديدة للأهلي.. حتحوت يكشف قرار لجنة الانضباط ضد كهربا| فيديو

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

يستحم في العسل ويرتدي الألماس.. من هو الطفل الأكثر تدليلاً في العالم ؟

الرئيس السيسي يزف بشرى للمواطنين.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

شيكابالا مهدد بالإيقاف 4 مباريات.. وهذا موقف كهربا

مصير محمود كهربا.. تعرف على قرار الانضباط ضد لاعب الأهلى

موضوعات متعلقة

ضبط تشكيل عصابي بحوزته أسلحة وبنادق آلية في المحلة

تناولت حبة الغلة.. سيدة تتخلص من حياتها بسبب خلافات زوجية بطنطا

شاهد.. "زواج عتريس من فؤادة" سؤال جامعي يشعل السوشيال ميديا.. صور

توفي في انقلاب سيارة نقل بالغربية.. أهالي بسيون يودعون عريس الجنة| شاهد

تضامن الغربية تدعم 2746 مشروعا تنمويا

مدرسة ومجمع خدمات.. محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة

لجنة من وزارة الصحة لإجراء التحاليل الطبية لـ 60 موظفا بمدينة المحلة

رئيس تعليم الكبار بالغربية يلتقي أمين حزب مصر الحديثة لبحث أوجه التعاون

ترشيحاتنا

في يومها الأخير كرئيسة لوزراء نيوزيلندا.. شاهد| أرديرن تقدم وداعا عاطفيا بكلمات مؤثرة

بيشتغل 12 ساعة.. قصة قهوجي حقق 16 بطولة في رياضة كمال الأجسام| فيديو

مفاجأة مدوية.. النصر السعودي يحصل على توقيع نجم ريال مدريد

مصير الزيارات بعد ظهور الرطوبة والتشققات.. الآثار تتحرك لإنقاذ قصر البارون| صور

إجراء سعودي عاجل لخفض أسعار العقارات بالمملكة.. تفاصيل

خطوة جديدة من الأهلي للتصعيد الدولي بسبب كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الفستان الأخير.. أجرأ إطلالات نرمين الفقي تكشف عن أنوثتها

نصائح شتوية.. علاجات تناولها بجرد شعورك بالبرد والسعال

بوجه أسد ونمر ..عرض أزياء يثير الجدل على الفيس بوك

3 علامات في الجسم تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

فيديو

أنغام في مرمى الانتقادات بسبب إحراجها فنانين على الهواء.. تفاصيل

صقيع يصل إلى الصفر .. ماذا سيحدث بالطقس الساعات المقبلة ؟

شكوى الزمالك وإيقاف كهربا .. مراقب القمة يحسم الجدل/ فيديو جراف

تدريس مادة جديدة بالإعدادية.. ومفاجأة في تعيين المعلمين..قرارات هامة من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ