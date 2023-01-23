خبير: مصر تمتلك أكبر مجمع لإنتاج الطاقة الشمسية في أفريقيا والـ3 عالميا

قال المهندس وائل النشار، خبير الطاقة والكهرباء، إن القدرة الكهربائية المنتجة في مصر قبل 2014 كانت ضعيفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حدث تطور كبير في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر خلال الفترة الماضية".

وأشار المهندس وائل النشار، خبير الطاقة والكهرباء، إلي أن مصر أصبحت تنتج 1600 ميجا وات من الطاقة الشمسية ولدينا أكبر مجمع لإنتاجها في أفريقيا والـ 3 في العالم".

وأوضح: "لدينا قدرات انتاجية من الكهرباء تصل إلى 60 جيجا وات، ولدينا فائض يزيد عن 30%، وهو ما يجعلنا نسرع في مشروعات الربط الكهربائي بيننا وبين الدول الأخرى، من أجل التصدير.

