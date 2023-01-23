خبير طاقة: مصر لديها فائض 30% من إنتاج الكهرباء.. فيديو

أكد المهندس، وائل النشار، خبير طاقة، أن القدرة الإنتاجية لمصر من الكهرباء في 2014 لم تتجاوز 28 جيجا وات، وهذا المعدل صغير للغاية بدولة بحجم مصر، كما أن هذه النسبة موزعة على مصادر مختلفة لتوليد الكهرباء.



وأضاف وائل النشار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، وائل النشار، أنه قبل التعريفة التي أصدرت في أكتوبر 2014، كان عمل محطات الطاقة التي تولد الكهرباء 92% منها يعتمد على الوقود، و 7% على المصادر المائية، وأقل من 1% من الطاقة المتجددة.



وتابع: نتنج الآن 1600 ميجا وات من الطاقة الشمسية، ولدينا أكبر مجمع لإنتاجها في أفريقيا، والـ 3 على مستوى العالم.



وأوضح خبير الطاقة، أنه لو لم يتم تطوير شبكة الكهرباء في مصر، وظلت كما هي عليه منذ 2014، كانت ستؤثر على المشروعات القومية ولن تكفي حاجة المجتمع.



وأشار وائل النشار إلى أنه يوجد لدينا حاليا فائض نحو 30% من إنتاج الكهرباء، كما أن هذا الأمر ساعد على إنهاء مشروعات الربط مع السودان والمملكة العربية السعودية.