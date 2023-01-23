عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير طاقة: مصر لديها فائض 30% من إنتاج الكهرباء.. فيديو

الكهرباء
الكهرباء

أكد المهندس، وائل النشار، خبير طاقة، أن القدرة الإنتاجية لمصر من الكهرباء في 2014  لم تتجاوز 28 جيجا وات، وهذا المعدل صغير للغاية بدولة بحجم مصر، كما أن هذه النسبة موزعة على مصادر مختلفة لتوليد الكهرباء.


وأضاف وائل النشار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، وائل النشار، أنه قبل التعريفة التي أصدرت في أكتوبر 2014، كان عمل محطات الطاقة التي تولد الكهرباء 92% منها يعتمد على الوقود، و 7% على المصادر المائية، وأقل من 1% من الطاقة المتجددة.


وتابع: نتنج الآن 1600 ميجا وات من الطاقة الشمسية، ولدينا أكبر مجمع لإنتاجها في أفريقيا، والـ 3 على مستوى العالم.


وأوضح خبير الطاقة، أنه لو لم يتم تطوير شبكة الكهرباء في مصر، وظلت كما هي عليه منذ 2014، كانت ستؤثر على المشروعات القومية ولن تكفي حاجة المجتمع.


وأشار وائل النشار إلى أنه يوجد لدينا حاليا فائض نحو 30% من إنتاج الكهرباء، كما أن هذا الأمر ساعد على إنهاء مشروعات الربط مع السودان والمملكة العربية السعودية. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. بيان عاجل من البنك المركزي بشأن بدء استخدام العملة الرقمية

مهدد بالإيقاف .. مراقب قمة الأهلي والزمالك يحسم عقوبة كهربا

بشرى للمقبلين على الزواج.. 18 ألف جنيه هدية من الحكومة| تفاصيل

مهيب عبدالهادي يوجه صدمة قوية لجماهير الأهلي

موسيماني | مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة مدويّة تخص الزمالك

مين اللي هيحاسب .. تعليق ناري من شوبير بسبب إعلان مرتضى منصور

أمير توفيق توصل لاتفاق.. الأهلي يضم مهاجما جديدا خلال ساعات.. تفاصيل

بفرمان من كولر.. مهاجم جديد في الأهلي

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي: روسيا تخسر 50% من سعر النفط بسبب عقوبات الغرب

به سم قاتل ويقلل الخصوبة.. القومي للبحوث يحذر من سمن منتشر بالأسواق

مسافران عبر الزمن.. شاهد| شاب وفتاة يزعمان تواجدهما في عام 2027

أول ظهور بعد إجهاد "الميلاد".. البابا تواضروس يشارك في احتفالية عيد الشرطة

وفاة سامي شرف مدير مكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

بزيادة تخطت ربع مليون جنيه.. أسعار شيفروليه كابتيفا في مصر |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. تقنية جديدة لعلاج حصوات الكلى بدون آلم

تصميم جريء.. ابنة ماجد المصري تثير الجدل بفستان أسود | شاهد

طبيبة تكشف حقيقة البيض البرتقالي المنتشر بالأسواق

ملايين المتابعين..عارضة أزياء بريطانية تروج لمصر بـ زي فرعوني من أمام هرم سقارة..فيديو

فيديو

بتاعة الغلابة .. تداول صور صادمة لياسمين عز قبل الشهرة

زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات| اعرف الحقيقة

حذر اطفالك .. تداول فيديو على الفيسبوك يكشف اسرع سرقة في 7 ثواني

محاولات لكسر الجيش والشرطة.. رسائل مهمة من السيسي للمصريين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ