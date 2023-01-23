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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة مصرفية عن إدراج روسيا للجنيه: قرار يخفف الضغط على الدولار

الجنيه والدولار
الجنيه والدولار

علقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي على إعلان البنك المركزي الروسي عن إدراج الجنيه المصري وعدد من العملات الأخرى، في قائمة العملات الأجنبية.

 

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وقالت سهر الدماطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  روسيا اعترفت بـ  9 عملات منها الجنيه المصري وهذا الأمر يحقق فائدة كبيرة لمصر ".

وتابعت سهر الدماطي:"  الجنيه المصري  يمكن استخدامه في التبادل التجاري مع روسيا، ومتوسط حجم التبادل التجاري مع روسيا 4.6 مليار دولار  ".

واكملت سهر الدماطي :" نستورد من روسيا  الحبوب والقمح  والمعادل ومدخلات الإنتاج ونقوم بتصدير منتجات بقيمة 600 مليون دولار ".

وتابعت سهر الدماطي :"  قرار روسيا يسهم في تخفيف الضغط على الدولار وذلك ينعكس إيجابيا على قمية الجنيه امام الدولار ".
 

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