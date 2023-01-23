تحرك عاجل من لجنة الرقابة بالكونجرس الأمريكي ضد بايدن.. تفاصيل

توجه رئيس لجنة الرقابة والمسؤولية في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، إلى جهاز الخدمة السرية الأمريكية، الذي يوفر الحماية لكبار المسؤولين في البلاد، للحصول على بيانات زوار منزل الرئيس جو بايدن في ديلاوير.

وجاء في بيان نشر على موقع عضو الكونجرس، أن “لجنة الرقابة والمساءلة تحقق في سوء تعامل بايدن مع وثائق سرية للغاية، وبالنظر إلى افتقار البيت الأبيض للشفافية فيما يتعلق بتسجيل زوار منزل الرئيس بايدن الخاص، فإن اللجنة تريد معلومات حول من زار منزله خلال فترة توليه منصب نائب رئيس الولايات المتحدة، من الخدمة السرية”.

ووفقًا للبيان، فإن لجنة الرقابة والمسؤولية في مجلس النواب الأمريكي، مهتمة بالحصول على بيانات عن زوار منزل بايدن في ويلمنجتون، ديلاوير، من 20 يناير 2017 حتى الوقت الحاضر.

وفي وقت سابق، طلب النائب من البيت الأبيض بيانات عن زوار منزل بايدن، لكنه تلقى ردًا يفيد بعدم الاحتفاظ بهذه السجلات.

ويبدو أن كومر متأكد من أن جهاز الخدمة السرية، الذي يسجل ويفحص كل شخص يمكنه زيارة مقر إقامة نائب الرئيس السابق والرئيس الحالي للولايات المتحدة، يجب أن يكون لديه المعلومات ذات الصلة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق أنه تم العثور على وثائق سرية في مكتب بايدن في مركز أبحاث يحمل اسمه في واشنطن.