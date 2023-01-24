عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

4 أمور لزيادة الأرزاق وشفاء المرضى في رجب .. لا تغفلها

دعاء الرزق
دعاء الرزق

تقترب الليلة الثانية من شهر رجب من نهايتها، حيث يعظم في الثلث الأخير من الليل وحتى انقضاء صلاة الفجر الطاعة والدعاء والذكر. 

حيث بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بساعة إجابة الثلث الأخير والتي يتجلى الحق سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، ومع دخول شهر رجب يزداد فضل قيام الليل والطاعة في هذه الساعة وغيرها، ففي الشهر الحرام يصب الخير صبا وتزداد الخيرات وتتضاعف الحسنات ويحرم فيه ظلم النفس مطلقا سواء بارتكاب مُحرم أو عدم استغلال فرص الطاعة. 

الذكر

4 أمور لزيادة الأرزاق وشفاء المرضى في رجب 

وكشفت الداعية فاطمة موسى من الواعظة بالأوقاف، عن 4 أمور لزيادة الأرزاق وشفاء المرضى في رجب، موضحة أن شهر رجب من المحرمات الزمنية التي حرم الحق سبحانه وتعالى المعصية وزاد في عقابها عن سائر أيام العام، وحبب فيها إلى الطاعة. 

وبينت أن شهر رجب عرف عند الصحابة برجب الأصم، فكانوا يصمون آذانهم وأبصارهم عن المحرمات، ويجتهدون في الدعاء وطلب الرزق والشفاء فهو أيضا رجب الأصب فيصب فيه الخير صباً صبا، لافتة إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان". 

وأوضحت أن هناك 4 أمور لزيادة الأرزاق وشفاء المرضى في رجب،  منها:" الابتعاد عن المعصية، الدعاء، الاستغفار،  وأخيرا الاجتهاد في العبادة". 

معجزات قيام الليل فى أول ليلة من شهر رجب

أفضل دعاء في شهر رجب.. مجرب في زيادة الرزق احرص عليه يوميا

دعاء لزيادة الأرزاق وشفاء المرضى في رجب

1- اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان، وغض البصر ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش.

2- اللَّهُمَّ لا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلا دَيْنًا إِلاَّ قَضَيْتَهُ وَلا مَرِيضًا إِلاَّ شَفَيْتَهُ وَلا مُبْتَلَى إِلاَّ عَافَيْتَهُ وَلا ضَالاً إِلاَّ هَدَيْتَهُ وَلا غَائِباً إِلاَّ رَدَدْتَهُ وَلا مَظْلُوماً إِلاَّ نَصَرْتَهُ وَلا أَسِيراً إِلاَّ فَكَكْتَهُ وَلا مَيِّتاً إِلاَّ رَحِمْتَهُ وَلا حَاجَةً لَنَا فِيهَا صَلاحٌ وَلَكَ فِيهَا رِضاً إِلاَّ قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا بِفَضْلِكَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ ولا حولا ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.

3-اللهم زدنا في شهر رجب نوراً في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يارب العالمين.

4-سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج، فرج عني همي وغمي فرجاً عاجلاً غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين.

5-يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني – اللهم انى أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي

6- اللهمّ إنّا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك.

7- اللهمّ إنّي أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

8- رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا.

9- رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير اللَّهُمَّ اعْصِمْنَا بِدِينِكَ، وَطَوَاعِيَتِكَ، وَطَوَاعِيَةِ رَسُولِكَ، وَجَنِّبْنَا حُدُودَكَ.

الدعاء

دعاء لقضاء الدين العاجل

ورد عن أبي ذر -رضي الله عنه- أنه قال: (من قال في دُبُرِ صلاةِ الفجرِ، وهوَ ثانٍ رجلَيْهِ قبلَ أن يتكلَّمَ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، وحدَهُ لا شريكَ لهُ، لهُ المُلْكُ ولهُ الحمدُ، يُحيي ويُميتُ، وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ. عشرَ مرَّاتٍ كُتِبَتْ لهُ عشرُ حسناتٍ، ومُحِيَ عنهُ عشرُ سَيئاتٍ، ورُفِعَ لهُ عشرُ درجاتٍ، وكان يومَهُ ذلكَ كلَّهُ في حِرْزٍ من كلِّ مكروهٍ، وحُرِسَ من الشَّيطانِ، ولَم ينبَغِ لذنبٍ أن يُدركَهُ في ذلكَ اليومِ إلَّا الشِّركُ باللهِ).

اللهُمّ إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ، وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ. 

لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيي ويُميتُ بيَدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ»، من قالها عَشْرَ مرَّاتٍ كتَبَ اللهُ له بكلِّ مرَّةٍ عَشْرَ حسَناتٍ، ومَحَا عنه عَشْرَ سيِّئاتٍ، ورفَعَ له عَشْرَ درَجاتٍ، وكُنَّ له في يومِه ذلك حِرزًا مِن كلِّ مَكروهٍ وحَرَسًا مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ، وكان له بكلِّ مرَّةٍ عِتْقُ رقَبةٍ مِن ولَدِ إسماعيلَ ثَمَنُ كلِّ رقَبةٍ اثْنَا عَشَرَ ألفًا، ولم يَلحَقْه يومَئذٍ ذَنْبٌ إلَّا الشِّركُ باللهِ. 

لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ»، من قالهن بعد صلاة الفجر كُتِب له بهنَّ عشْرُ حسناتٍ ومُحي عنه بس عشْرُ سيِّئاتٍ ورُفِع له بهنَّ عشْرُ درجاتٍ وكُنَّ له عِتقَ عشْرِ رقابٍ وكُنَّ له حرَسًا مِن الشَّيطانِ حتَّى يُمسيَ.

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما في هذِا اليوم وَخَيْرَ ما بَعْدَهَ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما في هذِا اليوم وَشَرِّ ما بَعْدَهَ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِن عَذَابٍ في النَّارِ وَعَذَابٍ في القَبْرِ. 

اللهم صل علي سيدنا محمد وعلي أل محمد ياذا الجلال والإكرام ياقاضي الحاجات يأرحم الراحمين ياحي يا قيوم لا إله إلا أنت الملك الحق المبين ” عند ذكر هذا الدعاء يومياً بقلب صادق وخالص للمولي عز وجل سوف تلاحظ زيادة ملحوظة في وسائل كسب العيش .

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ لِي عِلْمٌ بِمَوْضِعِ رِزْقِي، وَ إِنَّمَا أَطْلُبُهُ بِخَطَرَاتٍ تَخْطُرُ عَلَى قَلْبِي، فَأَجُولُ فِي طَلَبِهِ الْبُلْدَانَ، فَأَنَا فِيمَا أَنَا طَالِبٌ كَالْحَيْرَانِ، لَا أَدْرِي أَ فِي سَهْلٍ هُوَ أَمْ فِي جَبَلٍ، أَمْ فِي أَرْضٍ أَمْ فِي سَمَاءٍ، أَمْ فِي بَرٍّ أَمْ فِي بَحْرٍ ، وَ عَلَى يَدَيْ مَنْ وَ مِنْ قِبَلِ مَنْ ، وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عِلْمَهُ عِنْدَكَ وَ أَسْبَابَهُ بِيَدِكَ ، وَ أَنْتَ تَقْسِمُهُ بِلُطْفِكَ وَ تُسَبِّبُهُ بِرَحْمَتِكَ .

اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ اجْعَلْ يَا رَبِّ رِزْقَكَ لِي وَاسِعاً ، وَ مَطْلَبَهُ سَهْلًا ، وَ مَأْخَذَهُ قَرِيباً ، وَ لَا تُعَنِّتْنِي بِطَلَبِ مَا لَمْ تُقَدِّرْ لِي فِيهِ رِزْقاً ، فَإِنَّكَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي ، وَ أَنَا فَقِيرٌ إِلَى رَحْمَتِكَ ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَ جُدْ عَلَى عَبْدِكَ بِفَضْلِكَ ، إِنَّكَ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. 

رجب شهر رجب الليلة الثانية من شهر رجب الثلث الأخير من الليل صلاة الفجر 4 أمور لزيادة الأرزاق وشفاء المرضى ظلم النفس قيام الليل الشهر الحرام دعاء لقضاء الدين العاجل الداعية فاطمة موسى ساعة إجابة الثلث الأخير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| الأهلي يستعين بـ شيكابالا لإسقاط العقوبة ضد كهربا

به سم قاتل ويقلل الخصوبة.. القومي للبحوث يحذر من سمن منتشر بالأسواق

الرئيس السيسي يزف بشرى للمواطنين.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

بفرمان من كولر.. مهاجم جديد في الأهلي

بشرى للمقبلين على الزواج.. 18 ألف جنيه هدية من الحكومة| تفاصيل

أول رد فعل من خالد الغندور على قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

اللي معاه دولار هيشربه.. تحذير عاجل من شعبة المستوردين| تفاصيل

الغرامة أم الإيقاف؟.. لائحة لجنة الانضباط تكشف عقوبة كهربا| شاهد

موضوعات متعلقة

فتاوى تشغل الأذهان .. ما حكم العتيرة في شهر رجب؟ .. هل يجوز الصوم في كامل الشهر الحرام؟.. وأثر طلاء الأظافر والوسخ المتجمع تحتها في الوضوء والغسل

خالد الجندي يشيد بـ أصغر قارئ ومبتهل في الإذاعة .. فيديو

عيد الشرطة الـ71.. خالد الجندي: نقدر ونثمن ما بذله الأمن لإنقاذ المجتمع

تحصين نبوي قبل النوم .. من ذكره فمات بعث على الفطرة

قد يتعذر عليّ صيام الأيام البيض من رجب .. فماذا أفعل؟ داعية يجيب

افتتح احتفالية عيد الشرطة.. من هو القارئ الشاب عزت جمال ؟

تلاوة تريند|ظاهرة تقليد المشايخ لتحقيق أرباح السوشيال ميديا.. والقراء: لن نترك المتجرئين

يناقض المواثيق الدولية.. وزير الأوقاف: حرق المصحف اعتداء سافر على مشاعر المسلمين

ترشيحاتنا

حبيب ربنا.. دهس نجل الروائية رضوى العوضي بسبب سائق متهور

مقتل 4 أشخاص في حوادث إطلاق نار متفرقة شمال كاليفورنيا

الصحة العالمية تحذر من دواء ملوث ضد السعال

إبراهيم سعيد يعتذر لجماهير الأهلي.. تفاصيل

تصعيد دولي من الأهلي في أزمة كهربا

ردا على واقعة حرق المصحف بالسويد.. تركيا ترفع دعاوي أمام محاكم 120 دولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القدرة لله.. علماء ينجحون في التحكم بالبرق وتوجيهه بالليزر

مقطع مرعب.. اكتشاف مئات الأسحار والأعمال مدفونة داخل قبر| شاهد

توفير 186 مليون دولار في 90 يوما.. خبير اقتصادي يقدم الحل المعجزة

الأسود والأبيض.. ليلى زاهر وشقيقتها تثيران الجدل في أحدث جلسة تصوير

فيديو

صقيع يصل إلى الصفر .. ماذا سيحدث بالطقس الساعات المقبلة ؟

شكوى الزمالك وإيقاف كهربا .. مراقب القمة يحسم الجدل/ فيديو جراف

تدريس مادة جديدة بالإعدادية.. ومفاجأة في تعيين المعلمين..قرارات هامة من وزير التعليم

لو هتتجوز قريب .. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ