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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أمني: مصر نجحت في القضاء على 99% من التنظيمات الإرهابية

فؤاد علام
فؤاد علام

أكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، أن  الشرطة قدمت الكثير من التضحيات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر .

 

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وقال فؤاد علام في حواره مع الإعلامي نشات الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :"  مصر نجحت باقتدار في القضاء على 99% من التنظيمات الإرهابية على أرض مصر ".

 وأضاف فؤاد علام :"  وزارة الداخلية والقوات المسلحة نحجوا في دحر الإرهاب وتوجيه ضربات قاسمة للتنظيمات الإرهابية في كافة ربوع الوطن ".

 وتابع فؤاد علام :"  نحتاج إلى استراتيجية لمواجهة الفكر المتطرف الذي يولد العناصر الإرهابية ".

 واكمل فؤاد علام :"  مواجهة الفكر المتطرف ضرورة من أجل تنقية المجتمع المصري من الأفكار المنحرفة ".

مصر الشرطة مواجهة الإرهاب الداخلية اخبار التوك شو

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