خبير أمني: مصر نجحت في القضاء على 99% من التنظيمات الإرهابية

أكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، أن الشرطة قدمت الكثير من التضحيات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر .

وقال فؤاد علام في حواره مع الإعلامي نشات الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" مصر نجحت باقتدار في القضاء على 99% من التنظيمات الإرهابية على أرض مصر ".

وأضاف فؤاد علام :" وزارة الداخلية والقوات المسلحة نحجوا في دحر الإرهاب وتوجيه ضربات قاسمة للتنظيمات الإرهابية في كافة ربوع الوطن ".

وتابع فؤاد علام :" نحتاج إلى استراتيجية لمواجهة الفكر المتطرف الذي يولد العناصر الإرهابية ".

واكمل فؤاد علام :" مواجهة الفكر المتطرف ضرورة من أجل تنقية المجتمع المصري من الأفكار المنحرفة ".