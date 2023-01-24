قاد سيارته تحت تأثير المخدر ..عقوبة رادعة لسائق بالاسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، عقوبة رادعة لسائق ادين بقيادة سيارته تحت تأثير المخدر ..قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، رئيس المحكمة، بالسجن المشدد غيابيا 3 سنوات للمتهم وتغريمه مبلغ مالي 10 الف جنية مما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية .

تفاصيل القضية

كشفت النيابة تفاصيل القضية ، حيث تبين ان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطار من ضباط مباحث إدارة مرور الإسكندرية ،بضبط المتهم حال قيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة بدائرة القسم .

وكشفت تحقيقات ضباط مباحث إدارة مرور الإسكندرية ، أنه حال تمركز أمني للتأكيد علي تنفيذ قانون المرور استوقفت القوة الأمنية المتهم " ع.إ.ع" سائق أثناء قيادته سيارة وبسؤاله عن التراخيص، تبين تلعثمه بالكلام واحمرار عينه ، مما أثار الشك في المتهم تعاطيه المواد المخدرة، وبإجراء التحليل طواعية من قبل فني التحايل الطبية بمستشفي المعمورة والمرافق للقوة المرورية، تبين إيجابية العينة لمخدر الحشيش، فتم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة.