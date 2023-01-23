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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. نجم المقاولون: محمد صلاح زملكاوى.. وكان حزينا لعدم انتقاله للأبيض

محمد صلاح
محمد صلاح

تحدث إيهاب المصري، لاعب النادي المصري والمقاولون العرب السابق، والذي حل ضيفا على برنامج «في الاستاد» مع كريم خطاب، يوم الإثنين، على نجوم إف إم، عن ذكرياته مع محمد صلاح، نجم ليفربول الحالي والمقاولون السابق.

وقال المصري: “منذ سنوات كثيرة، نشرت ستوري على حسابي "إنستجرام" عن الأهلي خلال مواجهة نصر حسين داي الجزائري بالبطولة العربية، ليعلق عليها صلاح (طبعا كنت هتموت وتكون هناك)،قاصدا الأهلي.

وأضاف: “محمد صلاح زملكاوي ، وهذا لا يقلل منه ولا من اي ناد، كان حزينا لعدم انتقاله للأبيض وتحدى نفسه بعدها خاصة أنه قيل عليه إنه لا يمكنه اللعب للفارس الأبيض.

وأضاف: عقلية صلاح اختلفت تماما حاليا، لا نتواصل حاليا ولكنه نجم كبير ويجب علينا جميعا مساندته.”.

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