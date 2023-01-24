عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الأزمة تصيب العالم ومصر جزء منه .. أسباب التباطؤ الاقتصادي الدولى

الأزمة الاقتصادية
الأزمة الاقتصادية العالمية

تعاني الاقتصادات في جميع أنحاء العالم نتيجة لـ التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن اختناقات سلسلة التوريد والتعافي غير المتكافئ من أزمة كورونا.

وأدت هذه الظروف معاً إلى معاناة الاقتصادات المختلفة من تضخم فاحش ونمو منخفض لأول مرة منذ السبعينيات.

ووفق منظمة العمل الدولية، فإن تكلفة المعيشة المرتفعة تدفع الناس أيضاً إلى الفقر المطلق أو النسبي في جميع أنحاء العالم، وأدى تضخم الأسعار إلى خفض الطلب على السلع والخدمات من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مما يهدد التوظيف.

وأشارت إلى أن "التقدم المحرز في الحد من الفقر خلال العقد الماضي قد تعثر إلى حد كبير، والتقارب في مستويات المعيشة وجودة العمل آخذ في التوقف مع تباطؤ نمو الإنتاجية في جميع أنحاء العالم"، مشددة على ضرورة "معالجة الأزمات المتشابكة التي نواجهها" من أجل الحفاظ على القوة الشرائية ورفاهية الإنسان.

txt

مستشار البنك الدولي : لا أحد يستطيع التنبؤ بتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية

txt

أستاذ استثمار: الدول الكبرى تعاني من الأزمة الاقتصادية العالمية وزيادة أعباء المعيشة

لكن صندوق النقد الدولي يرسم صورة قاتمة لما هو آت، إذ قالت مديرة الصندوق إن الوضع لن يتحسن قريباً بسبب "التضخم الذي لا يزال صلباً" وفي مواجهته "لم ينته عمل المصارف المركزية بعد"، مشددة على أن "الأزمة لم تنته بعد على الأرجح".

أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية والحل الإسلامي - موضوع
الأزمة الاقتصادية العالمية

الأزمة الاقتصادية العالمية

وبالنسبة للبلدان ذات المديونية المرتفعة والتي يتم تصنيف إصداراتها بالدولار، ستكون الآثار كبيرة، خاصة عندما يضاف إلى ذلك تخفيض قيمة العملة، ما يؤدي إلى صعوبات كبيرة للسكان.

وأوضح صندوق النقد أن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا زادتا من توتر العلاقات التجارية، التي تعاني من تعاف ضحل وغير متكافئ منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، بالإضافة إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والتوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وحث على أهمية ضمان التعاون التجاري بشأن السلع العامة العالمية والمنافسة العادلة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من التعاون من خلال الممرات الآمنة لتمكين حركة السلع والخدمات الهامة. ويأتي التقرير مع وجود مؤشرات متعددة على تباطؤ الاقتصاد العالمي بنهاية 2022 ودخوله مرحلة ركود خلال العام الجاري، تحت وطأة التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب التحديات التي سببتها الحرب في أوكرانيا وتأثيرات فيروس كورونا في الصين.

حذرت منظمة العمل الدولية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، من أن المزيد من العمال سيضطرون لقبول وظائف أقل جودة وذات أجور متدنية مع ساعات عمل أطول هذا العام نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وأشارت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها في تقييمها الأخير لحالة سوق العمل، إلى أن حالة عدم اليقين "المرتفعة والمستمرة" بشأن حالة الاقتصاد العالمي تؤدي إلى انخفاض الاستثمار في الأعمال التجارية، وتآكل الأجور الحقيقية ودفع العمال إلى العمل غير الرسمي.

خاص| خبير يوضح أسباب إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
الدكتور خالد الشافعي

أزمة عالمية

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إن العالم يعاني من أزمات اقتصادية متتالية منذ نهاية 2019 وحتى الآن حيث لم يستفق الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية التي أدت لانكماش اقتصاديات الدول حتى الكبرى منها وتراجع معدلات النمو لديها وتباطؤ سلاسل الإمداد والإنتاج وتوقف حركة التجارة العالمية والسياحة والنقل والبورصة، ثم تلتها الحرب الروسية الأوكرانية التي نتج عنها تضخم اقتصادي لم تشهده دول العالم منذ 40 عاما مضت؛ لذلك ما زال العالم يعاني من تداعيات هذه الأزمات المتتالية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وأضرت بكافة دول العالم.

txt

مشروعات إفريقيا .. رهان تونسي جديد لتجاوز الأزمة الاقتصادية

txt

إبراهيم عيسى: الشعب المصري غير أولوياته لتخطي الأزمة الاقتصادية

وأضاف الشافعي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التغير المناخي لعب دورًا كبيرًا أيضًا في الأزمة الاقتصادية العالمية حيث أدى إلى تصحر وجفاف بعض الدول وفيضانات في دول أخرى؛ مما أضر كثيرا بالإنتاج الزراعي وبالتالي ارتفعت الأسعار لذلك لابد من تحرك الدول الكبرى سريعا لمواجهة هذا الواقع من خلال صرف تعويضات من الدول المتسببة في هذا الضرر للدول المضارة لمساعدتها في مواجهة هذه المشكلة، وإذا لم يتم التوصل لهذا الحل فلابد أن تبدأ كل دولة على حده بمواجهة هذه الكارثة البيئية مع الاستعانة بخبرات أبنائها،لافًتا إلى أن قمة المناخ "كوب27" التي عقدت مؤخرا في مصرناقشت تداعيات وسبل علاج تلك الأزمة وكيفية التحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر واعتبار الطاقة النظيفة والمتجددة هى العمود الفقري لكل المشروعات في الفترة القادمة.

وأوضح الشافعي أن مصر والكثير من الدول كانت تعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا لكن الحرب المشتعلة بين الطرفين أوقفت عمليات الاستيراد، لذلك بدأت مصر في استصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية ودعم المزارعين بإنشاء شبكة ري بالتنقيط لتوفير المياه في ظل أزمة محدودية المياه لزيادة حجم الإنتاج وسد الفجوة بينه وبين الاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا، من ناحية أخرى قدمت القيادة السياسية مبادرة "ابدأ" لتحفيز المستثمرين والتحفيز الضريبي للمشروعات في الأنشطة المهمة للمواطنين لتحقيق الاكتفاء الذاتي بها والتوقف عن الاستيراد بحيث تكون الصناعة المصرية قادرةعلى تلبية احتياجات وطموح المواطنين.

الأزمة الاقتصادية مصر كورونا الحرب الروسية الاقتصاد العالمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| الأهلي يستعين بـ شيكابالا لإسقاط العقوبة ضد كهربا

به سم قاتل ويقلل الخصوبة.. القومي للبحوث يحذر من سمن منتشر بالأسواق

الرئيس السيسي يزف بشرى للمواطنين.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

بفرمان من كولر.. مهاجم جديد في الأهلي

أول رد فعل من خالد الغندور على قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

الغرامة أم الإيقاف؟.. لائحة لجنة الانضباط تكشف عقوبة كهربا| شاهد

اللي معاه دولار هيشربه.. تحذير عاجل من شعبة المستوردين| تفاصيل

صدمة جديدة للأهلي.. حتحوت يكشف قرار لجنة الانضباط ضد كهربا| فيديو

موضوعات متعلقة

مستشار البنك الدولي : لا أحد يستطيع التنبؤ بتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية

أستاذ استثمار: الدول الكبرى تعاني من الأزمة الاقتصادية العالمية وزيادة أعباء المعيشة

البنك الدولي: الإصلاحات الاقتصادية في مصر ستساعدها على تجاوز الأزمة العالمية

ترشيحاتنا

وسائل إعلام أمريكية: 7 قتلى في حادثي إطلاق نار بولاية كاليفورنيا

الصيام في شهر رجب.. حكمه وفضله

سوزوكي سياز تتخطى النصف مليون جنيه للمرة الأولى .. أسعار وتفاصيل

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 24-1-2023

سياتل الأمريكي.. معلومات مثيرة عن منافس الأهلي المحتمل في مونديال الأندية.. فيديو

تقوي العظام وتزيد نضارة البشرة.. اكتشف فوائد الكوارع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زجاجة أبو جبل.. ديوكوفيتش نجم التنس يثير الجدل ويتعرض للاتهامات

القدرة لله.. علماء ينجحون في التحكم بالبرق وتوجيهه بالليزر

مقطع مرعب.. اكتشاف مئات الأسحار والأعمال مدفونة داخل قبر| شاهد

توفير 186 مليون دولار في 90 يوما.. خبير اقتصادي يقدم الحل المعجزة

فيديو

صقيع يصل إلى الصفر .. ماذا سيحدث بالطقس الساعات المقبلة ؟

شكوى الزمالك وإيقاف كهربا .. مراقب القمة يحسم الجدل/ فيديو جراف

تدريس مادة جديدة بالإعدادية.. ومفاجأة في تعيين المعلمين..قرارات هامة من وزير التعليم

لو هتتجوز قريب .. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ