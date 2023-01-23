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صقيع يصل إلى الصفر .. ماذا سيحدث بالطقس الساعات المقبلة ؟

مذيع موقع صدى البلد
مذيع موقع صدى البلد أحمد زهران

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن أحوال الطقس وفرص سقوط الأمطار وبيان درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء.

شاهد الفيديو:

تشهد حالة الطقس، استقرارا في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس تشهد استقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري، وسط ارتفاع طفيف يميل لشبه الاستقرار في درجات الحرارة بكافة الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، على غير المعتاد وخاصة أننا في شهر يناير وهو ذروة فصل الشتاء المعروف بـ الانخفاضات المتتالية فى درجات الحرارة.

أحمد زهران سقوط الأمطار درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس

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