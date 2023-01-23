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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مولودية الجزائر يعلن تعاقده مع بن خماسة لاعب الإسماعيلي

صدى البلد

أعلن نادي مولودية الجزائر صاحب المركز الثالث في ترتيب دوري المحترفين المحلي لكرة القدم تعاقده مع لاعب خط الوسط محمد بن خماسة، لمدة موسمين ونصف.

كان بن خماسة، غادر نادي الاسماعيلي نهاية الشهر الماضي احتجاجا على عدم صرف رواتبه المتأخرة، ليسير على خطى البوليفي كارميلو، والأرجنتيني فرناندو، والنامبيي شيلونجو، والفلسطيني النبريصي، ولذات السبب.

يذكر أن بن خماسة البالغ من العمر 29 عاما والذي لعب للمنتخب الجزائري للشباب وأقل من 23 عاما، كان التحق بنادي الاسماعيلي مطلع يناير عام 2022، في صفقة انتقال حر قادما إليه من مالاجا الإسباني.

من جهة أخرى، أكدت إدارة مولودية الجزائر عن توصلها لاتفاق مع مهاجم الفريق النيجيري فيكتور مباوما، لفسخ العقد بالتراضي، متمنية للاعب كل التوفيق في وجهته المستقبلية.
 

محمد بن خماسة نادي مولودية الجزائر لنامبيي شيلونجو للمنتخب الجزائري للشباب النيجيري فيكتور مباوما

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