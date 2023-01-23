اتجاه في الأهلي لتصعيد قضية المنشطات ضد الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يتجه لتصعيد قضية المنشطات ضد نادي الزمالك.

وتابع هشام خلال برنامجه عبر قناة النهار: "الأهلي يناقش حاليًا تصعيد تصريحات رئيس الزمالك ضد لاعبيه والتي أطلقها مؤخرًا".

وحقق فريق الأهلي الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما أول أمس، السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي بقيادة مارسيل كولر رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن فيوتشر الوصيف، وتجمّد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث.

ويلعب الزمالك في المحلة بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات “أون تايم سبورتس”.

الزمالك أمام غزل المحلة

ويتطلع الزمالك أمام غزل المحلة لمصالحة جماهيره بعد تراجع نتائجه مؤخرا، وأخرها الخسارة أمام الأهلي في ديربي القاهرة بالقمة 125.