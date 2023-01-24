صاحبة أطول لسان في العالم تعرض فيديو يصدم الجمهور.. شاهد

نشرت فتاة أمريكية تسمى أدريان مقطع فيديو على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تستعرض فيه طول لسانها لتتدعي أنه الأطول في العالم.

وتروج الشابة أدريان لويس على قناتها على يوتيوب أنها صاحبة اطول لسان في العالم وتهدف إلى تسجيل هذه الميزة كرقم قياسي عالمي جديد داخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وبحسب ما ورد في تقارير إعلامية، أن الأمر يبدو وراثيا في عائلتها، فقد كان عدد من أفراد عائلة والدة أدريان لهم ألسنة طويلة للغاية أيضا، وهو ما عقبت عليه أدريان بالقول: "أشعر وكأنني قد ورثتها، وبت الطفلة الغريبة التي عليها دائمًا إخراج لسانها".

وقالت والدة أدريان االتي تمتلك لسانا طويلا أيضا، إن "جدها الأكبر كان لسانه طويلًا جدًا ولسان جدتها لوالدتها أيضا كان طويلا جدا".

ولسنوات طويلة، ظلت أدريان لويس، تعتقد أنها تمتلك أطول لسان في العالم، بالرغم من أنها ليست صاحبة أطول لسان في التاريخ، وبدأت أدريان تدريجيا تعتاد على الأمر، ومؤخرا بدأت في توظيفه.

وتأمل أدريان في أن يتم إدراجها كصاحبة أطول لسان في العالم في موسوعة "جينيس"، فهي لم يتم قياس لسانها من قبل الموسوعة المخصصة في الأرقام القياسية بعد.

وحتى الآن لا يزال رقم موسوعة "جينيس" لأطول لسان في العالم هو بقياس 3.98 بوصة (أي أكثر من 9.9 سنتيمتر)، وفقًا للموسوعة نفسها. فهل تحقق أدريان حلمها وتصبح صاحبة "أطول لسان بالعالم"؟

ومسوعة جينيس للأرقام القياسية هو كتاب مرجعي يصدر سنويًا، يحتوي على الأرقام القياسية العالمية المعروفة.

الكتاب بنفسه حقق رقمًا قياسيًا، حيث أنه يعتبر سلسلة الكتب الأكثر بيعًا على الإطلاق.

وتم إصدار أول نسخة من الموسوعة في 1955 بواسطة شركة جينيس. وتعد هذه الموسوعة من أدق المراجع التي يتم الرجوع إليها في معرفة الأرقام القياسية