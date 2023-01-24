قرار عاجل من رئيس نادي سموحة

أصدر المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، قرارا بتشكيل لجنة فض النزاعات الرياضية"، تكون برئاسة الدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية 3 من أعضاء مجلس الإدارة، على أن تجتمع اللجنة "مرتان" أسبوعيا مع أصحاب الشكاوى الرياضية في صالة الاجتماعات، بجوار حمام سباحة الشهيد أحمد عصام.

وتُقدم الشكاوى إلى إدارة النشاط الرياضي أولًا لدراستها لإيجاد الحلول المناسبة وفي حالة عدم التوصل إلى حلول ترضي أطراف النزاع؛ يتم إدراج هذه الشكاوى في جدول أعمال لجنة فض النزاعات الرياضية قبل موعد انعقادها بمدة 48 ساعة للفصل فيها، ويكون رأي اللجنة نهائي وملزم لجميع الأطراف.

وسيتم الإعلان عن بدء انعقاد أول اجتماع لأعمال اللجنة فور الانتهاء من إعداد جدول الأعمال بناء على الشكاوى التي تم تقديمها إلى إدارة النشاط الرياضي.