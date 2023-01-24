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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاد جريشة: سيراميكا كليوباترا له ركلة جزاء في مباراة طلائع الجيش

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، إن فريق سيراميكا كليوباترا يستحق الحصول على ركلة جزاء في مباراة طلائع الجيش، حيث أن تم عرقلة أحمد ياسر ريان في منطقة الجزاء.

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وقال جهاد في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "هدف طلائع الجيش الملغي في شباك سيراميكا كليوباترا من تسلل على خالد سطوحي".

وأشار: "ركلة جزاء الاتحاد السكندري في مباراة حرس الحدود صحيحة".

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، سلبيا وذلك على ملعب القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة ١٥ من بطولة الدوري العام.

وأهدر فريق سيراميكا كليوباترا، العديد من الفرص التي اتيحت لهم خلال الـ90 دقيقة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة الـ17 في المركز العاشر، وارتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 15 في المركز الـ12.

جهاد جريشة سيراميكا كليوباترا طلائع الجيش أحمد ياسر ريان خالد سطوحي

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