جهاد جريشة: سيراميكا كليوباترا له ركلة جزاء في مباراة طلائع الجيش

أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، إن فريق سيراميكا كليوباترا يستحق الحصول على ركلة جزاء في مباراة طلائع الجيش، حيث أن تم عرقلة أحمد ياسر ريان في منطقة الجزاء.

وقال جهاد في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "هدف طلائع الجيش الملغي في شباك سيراميكا كليوباترا من تسلل على خالد سطوحي".

وأشار: "ركلة جزاء الاتحاد السكندري في مباراة حرس الحدود صحيحة".

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، سلبيا وذلك على ملعب القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة ١٥ من بطولة الدوري العام.

وأهدر فريق سيراميكا كليوباترا، العديد من الفرص التي اتيحت لهم خلال الـ90 دقيقة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة الـ17 في المركز العاشر، وارتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 15 في المركز الـ12.