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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع مرعب.. اكتشاف مئات الأسحار والأعمال مدفونة داخل قبر| شاهد

سحر المقابر
سحر المقابر

انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق اكتشاف مجموعة من الأسحار والأعمال المؤذية داخل مقبرة في إحدى القرى.

في ظل انتشار قصص الأسحار وأعمال الدجل المؤذية للناس في كل مكان، وثق مقطع فيديو متداول إحدى هذه الحوادث الغريبة في محافظة كفر الشيخ.

أسحار في المقابر

وامتلأت إحدى المقابر في مصر بعدد كبير من الأسحار المربوطة على عرائس وزجاجات بلاستيكية، وحتى عظام حيوانات.

يعكس المشهد المرعب كم الجهل والخرافات التي يتعرض لها الجهال والحاقدون على يد المشعوذين الذي عثوا في الأرض فسادًا.

الأمر الذي ظهر في تعليقات المستخدمين على المقطع ورواياتهم التي تعكس تعرضهم للسحر والأذى على يد الآخرين.

 

https://fb.watch/ieOi-6kQks/

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