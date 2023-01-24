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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات دينية وتثقيفية لمجابهة الفكر المتطرف بقرى مركز الحسنة

ندوات تثقيفية لأهالي
ندوات تثقيفية لأهالي قري الحسنة

 

 نظم المجلس القومي للسكان بمحافظة شمال سيناء مجموعة ندوات دينية وتثقيفية لمجابهة الفكر المتطرف، علاوة علي اجراء امتحانات محو الأمية،  وتقديم عروض فنية ورياضية وترويحية، ودعم نفسي للأطفال، وتقديم لقاح كورونا للاهالي بقرية الجفجافة.،بحصور المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة،  تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان.

 وذلك بمشاركة الأزهر الشريف، مديرية الصحة، مديرية الشباب والرياضة، وفرع الهلال الاحمر بشمال سيناء ، والمجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.. 


 

مجابهة الفكر المتطرف


وقالت نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، انه تم  تنفيذ ندوة عن مجابهة الفكر المتطرف والسلام الاجتماعي ، بالتعاون مع الأمانة العامة للدعوة والاعلام الدينى بمنطقة وعظ شمال سيناء.

 وعقدت ندوة عن دور المجلس القومى للمرأة والتعريف به ونشاته  ودور مكتب شكاوى المرأة بالفرع، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء. 
وأشارت نوال ،  إلي انه تم  توقيع الكشف الطبي على ١٠ سيدات وصرف وسائل  تنظيم الأسرة، عن طريق  الدكتورة وفاء صبرى اخصائى النساء والتوليد،  الي جانب تنفيذ ندوة عن مخاطر الزواج المبكر بنادى المرأة بالوحدة الصحية بمدينة الحسنة ،وذلك  بحضور ١٢ سيدة. 
 

وقالت إن  إدارة المشروعات بمديرية الشباب والرياضة نفذت انشطة ترفيهية للأطفال ورسم علم مصر على الوجهه ل ٤٠ طفلا.

 فيما نفذ  الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء عدد ٦ جلسات دعم نفسى ل ٣٠ طفل وطفلة بمركز الحسنة ،الي جانب تقديم لقاح كرونا للمواطنين المترددين علي القافلة السكانية. 

بينما اجرت هيئة محو الأمية وتعليم الكبار فرع شمال سيناء،  امتحانات محو الأمية  ل٧ مواطنين واستكتاب ٤ مواطنين آخرين.

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الحسنة ندوات دينية تثقيفية قرى

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