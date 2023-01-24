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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

التوكتوك عطل.. شاهد سحل وضرب مدرس بوحشية على يد الشرطة الهندية

سحل وضرب مدرس بوحشية
سحل وضرب مدرس بوحشية على يد الشرطة الهندية

تعرض راكب دراجة مسن للسحل على الطريق والضرب عدة مرات بالهراوات و"الشوم" من قبل اثنتان من ضابطات الشرطة الهندية لعدم خروجه من "التوكتوك" بسرعة.

انتشر مقطع فيديو للهجوم على الرجل في وضح النهار من قبل ضابطات الشرطة الهندية، والذي تبين أنه "مدرس" في منطقة كيمور بولاية بيهار.

في الفيديو، يمكن رؤية امرأتين تضربان رجلاً مسنًا في وضح النهار على طريق عام، حيث يمكن رؤيته وهو يحاول تجنب الهجمات بينما تضربه الشرطيات على جسده ويديه  بلا رحمة.

وفقًا لتقرير صحيفة NDTV كان الضحية، ويدعى «نافال كيشور بانداي»  ذاهبًا إلى المنزل بعد أداء عمله في تدريس بعض الأطفال بمدرسة خاصة.

وذلك عندما انزلق التوكتوك الخاص به في منطقة مزدحمة في بيهار مما أدى إلى ازدحام مروري طويل، وسرعان ما جاء اثنان من رجال الشرطة وطلبوا منه إزالة المركبة وسط اصوات السيارات المتعالية من خلفه، وقد كافح الرجل من أجل رفع التوكتوك لكنه فشل وتعرض للضرب.

 

مطالبات بمحاسبة الشرطيات

طالبت رئيسة لجنة نساء دلهي (DCW) «سواتي ماليوال» بضرورة اتخاذ إجراءات ضد الشرطة.

وغردت سواتي قائلة: "كيف يضرب رجال الشرطة رجلاً عجوزًا بلا رحمة بالعصا، هذا الأب مدرس في المدرسة وخطأه الوحيد كان سقوط دراجته أمام هؤلاء السيدات".

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