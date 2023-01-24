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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنسان.. أحمد كريمة: الرئيس السيسي أول من احتفل بذوي الهمم

أحمد كريمة
أحمد كريمة

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إنسان بكل ما تحمله الكلمى من معنى.

 

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية " ، :"  الرئيس السيسي أول من احتفل بذوي الهمم ، ويتذكر من تعرضوا للنسيان من الأخرين".

 

 وأضاف أحمد كريمة :" لأول مرة أشاهد أبطال معركة الإسماعيلية يتم تكريمهم في احتفالةي عيد الشرطة ".

 

وهنأ أحمد كريمة الشعب المصري بعيد الشرطة ، قائلا:" أيام كلها خير وبركة على مصر، والرسول أثنى على الجيش المصري والشرطة لأنهم خير أجناد الأرض وهم في رباط إلى يوم القيامة ".

 

وتابع أحمد كريمة :" أبشر أسر رجال القوات المسلحة والشرطة بأن لهم نفس الثواب الذي يحصل عليه ابطال القوات المسلحة والشرطة الساهرين على حماية الوطن ",

 

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