عمرو أديب يروي كواليس حواره مع رسام الرسوم المسيئة للرسول

حرق المصحف

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على واقعة حرق راسموس بالودان زعيم حزب «الخط المتشدد» اليميني المتطرف في الدنمارك، نسخة من القرآن الكريم، قائلا :"لما بسمع خبر حرق المصحف الشريف بتأذى جدًا وتضايق".

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، والذي يعرض عبر قناة «إم بي سي مصر»، اليوم الإثنين: “ عمري ما فهمت سبب هذا الأمر تماما، وإيه الشيء المريح للشخص اللي بيعمل دهن المصحف في قلوبنا ما حرقت ومهما عملت، واللي بيعمل الكلام ده بيعمله ليه؟ عنده مشكلة مثلا مع المهاجرين”.

يحرق مصحف

وتابع الاعلامي عمرو أديب، أن :" ده كل سنة يروح يحرق مصحف، المفروض إنكم دول متقدمة وإحنا دول العالم الثالث بتوع الإرهاب والكلام ده، إيه العقلية القذرة دي، شيء ليس لا علاقة بالأخلاق، شيء يمثل وضاعة حقارة، هتستفيد إيه من حرق المصحف".

أنا روحت الدنمارك

وروى الاعلامي عمرو أديب، تفاصيل حواره مع رسام الرسوم المسيئة للرسول، قائلا" أنا روحت الدنمارك وقت الرسوم المسئية للرسول، وقابلت الراجل الذي رسم الرسوم المسيئة للرسول، والناس بتعمل لا شيء، وهما مش عارفين إنهم بيعملوا جريمة إنسانية".



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