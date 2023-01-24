السعودية.. سجن ممرضة 5 سنوات بعد اعتدائها بالضرب على رُضَّع حديثي الولادة

قررت السلطات القضائية في المملكة العربية السعودية سجن ممرضة 5 سنوات بعد اعتدائها بالضرب على رُضَّع في حضانة، في واقعة أثارت غضب الرأي العام في المملكة.

الواقعة وثقتها كاميرات المراقبة في أحد المستشفيات السعودية غضبا واسعا، حيث اعتدت ممرضة على مجموعة من الرُّضع، وفقا لقناة العربية.

وذكرت النيابة العامة السعودية، أنه "بالاطلاع على كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرضع تبين قيام المذكورة بممارسة عملها بقوة وعنف جسيمين على أحد الرضع" مؤكدة أنها قررت سجنها لمدة 5 سنوات.

وأضافت "كما تم رصدها بالاعتداء على وجهه بالضرب 3 مرات متجاوزة بذلك مسؤوليات وظيفية ومهام صحية بالجناية عمدا على أطفال حديثي الولادة معدومي الإرادة ومسلوبيها".

وتابعت النيابة "كشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورة بتكرار ارتكاب الأفعال الآثمة محل التجريم على 11 طفلاً رضيعا، مبررة ذلك بزعم ضغوطات العمل".