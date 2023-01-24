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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الحج السعودي: المملكة تستعد لخدمة مليوني حاج هذا العام

صدى البلد

أكد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة استعداد المملكة لاستقبال مليوني حاج خلال موسم الحج للعام الجاري 1444هـ.

وأضاف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة خلال مؤتمر صحفي اليوم أن حكومة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، حريصة على تسهيل جميع الإجراءات وتطوير التشريعات التي تمكِّن أكبرَ عدد من المسلمين حول العالم من زيارة الأماكن المقدسة وأداء العمرة، في ظل التزام المملكة التاريخي والأصيل بخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار الربيعة إلى دور المشاريع التنموية والبنية التحتية في المملكة في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المُقدمة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، ودورها في استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد ضيوف الرحمن؛ كونها تعدُّ الأكبر على مستوى العالم بتكلفة تجاوزت 200 مليار ريال، وإنشاء قطار الحرمين الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال رحلة تستغرق ساعتين.

وشدَّد وزير الحج والعمرة السعودي على حرص الوزارة وجميع أطراف منظومة الحج والعمرة على تقديم أفضل الخدمات الصحية واللوجستية للمعتمرين كافة، بما يضمن توفير الوقت والجهد، ويرفع من جودة الخدمات، مشيرًا إلى تنوع الخدمات التي تقدمها "منصة نسك" ضمن خطوات إلكترونية سهلة وميسرة، وبما يُسهم في إثراء تجربتهم الإيمانية في أثناء وجودهم في المملكة، خصوصًا بعد تمديد فترة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا، وإتاحة أداء العمرة لجميع أنواع التأشيرات، وخفض تكلفة التأمين الشامل.

ودعا الربيعة جميع الراغبين في أداء مناسك العمرة إلى زيارة المواقع الإسلامية والتاريخية التي تحتضنها مناطق ومدن المملكة، وخصوصًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ لإثراء تجربتهم الدينية، لافتًا الانتباه إلى أن المملكة تزخر بالمواقع الدينية والتاريخية التي تستحق الزيارة، ويمكن زيارتها بالاستفادة من الخدمات التي توفرها منصة "نسك". 

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