حدث ليلا| رد مرتضى منصور على كهربا .. تراجع الدولار عالميا .. تركيا تصفع السويد بعد واقعة حرق نسخة المصحف الشريف

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها رد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي كهربا لاعب الاهلي و رد فعل تركيا علي واقعه حرق القرءان في السويد .

وزير الحج السعودي: المملكة تستعد لخدمة مليوني حاج هذا العام

أكد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة استعداد المملكة لاستقبال مليوني حاج خلال موسم الحج للعام الجاري 1444هـ.

وسائل إعلام أمريكية: 7 قتلى في حادثي إطلاق نار بولاية كاليفورنيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بارتفاع عدد قتلى حادثي إطلاق النار في كاليفورنيا مؤخرا، إلى 7 أشخاص.

الصحة الأمريكية تخطط لتطعيم البالغين بجرعة من أحدث لقاحات كورونا ضد إنفلوانزا

اقترحت هيئة تنظيم الصحة الأمريكية اعطاء جرعة واحدة من أحدث لقاح كورونا - كوفيد 19 المحدث سنويًا للبالغين الأصحاء ، على غرار حملة التحصين ضد الإنفلونزا ، حيث تهدف إلى تبسيط استراتيجية اللقاح في البلاد.

السعودية.. سجن ممرضة 5 سنوات بعد اعتدائها بالضرب على رُضَّع حديثي الولادة

قررت السلطات القضائية في المملكة العربية السعودية سجن ممرضة 5 سنوات بعد اعتدائها بالضرب على رُضَّع في حضانة، في واقعة أثارت غضب الرأي العام في المملكة.

ردا على واقعة حرق المصحف بالسويد.. تركيا ترفع دعاوي أمام محاكم 120 دولة

ذكر رئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش، أن بلاده سترفع دعاوى أمام المحاكم في 120 دولة لاتخاذ موقف ضد استهداف الإسلام ورموزه.

حبيب ربنا.. دهس نجل الروائية رضوى العوضي بسبب سائق متهور

تعرض نجل الروائية رضوى العوضي، لحادث بسبب قيادة طفل متهور لسيارة بسرعة مروعة، وشاركت فيديو للمتهم عبر حسابها على الفيسبوك.

لن أترك حقي.. أول رد من مرتضى منصور على شكوى كهربا ضده

رد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على شكوى محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضده بسبب تصريحات رئيس القلعة البيضاء، بشأن اللاعب عقب مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، والتي حسمها الأحمر بثلاثية نظيفة.



ماذا يحدث عند الصلاة على النبي في رجب؟.. علي جمعة: 10 عجائب

تعد معرفة ماذا يحدث عند الصلاة على النبي في رجب ؟، من أهم الأمور ، خاصة وأننا نعلم جميعًا فضل شهر رجب العظيم وكذلك الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - والتي بها تحل البركة وتملأ حياتك بالخير ، من هنا تنبع أهمية معرفة ماذا يحدث عند الصلاة على النبي في رجب ؟، والتي قد تكون بوابة الفرج ، فلا ينبغي تفويتها.

الصحة العالمية تحذر من دواء ملوث ضد السعال

دعت منظمة الصحة العالمية إلى 'إجراءات فورية ومتضافرة' لحماية الأطفال من الأدوية الملوثة بعد موجة وفيات بين الأطفال مرتبطة بأدوية السعال العام الماضي.

عمرو أديب يروي كواليس حواره مع رسام الرسوم المسيئة للرسول

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على واقعة حرق راسموس بالودان زعيم حزب «الخط المتشدد» اليميني المتطرف في الدنمارك، نسخة من القرآن الكريم، قائلا :"لما بسمع خبر حرق المصحف الشريف بتأذى جدًا وتضايق".



تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، بعدما هبط حوالي 2.33 جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل إليه وهو 32.05 جنيه الأربعاء 11 يناير الماضي إلى 29.72 جنيه في البنوك الحكومية.

تصعيد دولي من الأهلي في أزمة كهربا

قال الناقد الرياضي عصام شلتوت أن النادي الأهلي قرر إرسال خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا به جميع تصريحات مرتضي منصور ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

استمرت أسعار الذهب اليوم في التراجع مقارنة بأسعار الأمس، وكذلك أعلى مستوى لها الأربعاء 11 يناير 2023 وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية، فيما هبط سعر الجرام عيار 18 إلى منطقة الـ 1500 جنيه بعد وصوله 1600 في وقت سابق، وتراجع عيار 12 ليسجل 1000 جنيه فقط.

شوبير يكشف بديل علي معلول في تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، غياب الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه أمام البنك الأهلي، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكيل أوباما يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم اللاعب

قال حازم فتوح، وكيل أعمال يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمُعار لصفوف الحزم السعودي، إن اللاعب قبل وصول فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، كان من النجوم المؤثرين في الفريق الأبيض.

أردوغان يصفع السويد بعد واقعة حرق نسخة المصحف الشريف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الاثنين ، إن السويد يجب ألا تتوقع دعم تركيا لعضويتها في حلف شمال الأطلسي؛ بعد احتجاج قرب السفارة التركية في ستوكهولم نهاية الأسبوع، تضمن حرق نسخة من القرآن.

صدمة جديدة للأهلي.. حتحوت يكشف قرار لجنة الانضباط ضد كهربا| فيديو

أعلن الإعلامي، هاني حتحوت، عن قرار لجنة الانضباط بشان الشكوى المقدمة له من جانب نادي الزمالك، بحق محمود عبدالمنعم"كهربا"، لاعب الفريق الأول للكرة بالأهلي.

سياتل الأمريكي.. معلومات مثيرة عن منافس الأهلي المحتمل في مونديال الأندية.. فيديو

تحدث زكي عبدالفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، عن فريق سياتل الأمريكي، المنافس المحتمل للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.





خلاصة الكلام.. حقيقة العرض الإنجليزي لـ محمد الشناوي

كشف الإعلامي محمد فاروق، حقيقة تلقى محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي عرضاً من نادي ويجان الإنجليزي الذي يلعب في التشامبيونشيب للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الجاري.

أزمة كبيرة.. سبب تجديد الزمالك للثقة في فيريرا

كشف الإعلامي محمد فاروق سبب تجديد نادي الزمالك الثقة في المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا بعدما كان هناك استقرار على رحيله بسبب تراجع النتائج في الآونة الأخيرة خاصة عقب الخسارة من الأهلي في القمة .

قرار عاجل من رئيس نادي سموحة

أصدر المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، قرارا بتشكيل لجنة فض النزاعات الرياضية"، تكون برئاسة الدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية 3 من أعضاء مجلس الإدارة، على أن تجتمع اللجنة "مرتان" أسبوعيا مع أصحاب الشكاوى الرياضية في صالة الاجتماعات، بجوار حمام سباحة الشهيد أحمد عصام.

كاتم أسرار عبدالناصر وأهم رجاله.. 50 معلومة عن الراحل سامي شرف

توفي مساء الإثنين، سامي شرف، سكرتير الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للمعلومات، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية داخل مستشفى وادي النيل بعد صراع مع المرض، والذي يعد أحد العناصر المؤثرة في عهد الرئيس عبدالناصر ومن أشد المقربين إليه.