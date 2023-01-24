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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبير روسي: العالم بحاجة إلى الاستعداد لأوبئة جديدة

صدى البلد

   قال عضو مجلس الدوما الروسي والأكاديمية الروسية للعلوم، وعالم الأوبئة الروسي، جينادي أونيشينكو، اليوم /الثلاثاء/، إن العالم بحاجة إلى الاستعداد لأوبئة جديدة.
وأضاف أونيشينكو - لوكالة أنباء (تاس) الروسية - أن "العالم بحاجة إلى الاستعداد لأوبئة جديدة، حيث سيكون هناك المزيد من الأوبئة، ونحن بحاجة إلى الاستعداد والقدرة على إيجاد طرق تشخيص أسرع لفهم نوع الفيروس الذي نتعامل معه".
وأكد العالم الروسي الحاجة لامتلاك القدرة على تطوير اللقاحات بشكل أسرع في محاولة للتصدي على أي فيروسات قد تتفشى في أي وقت.
ووفقا لما أورده مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، فإن تم تسجيل 4 آلاف و719 إصابة بمتغير سلالة "أوميكرون" الجديد XBB.1.5 أمس الإثنين.
وكان قد تخطى إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم 673 مليونا و507 آلاف إصابة حتى أمس، فيما تخطت حالات الوفيات 6 ملايين و748 ألفا.
 

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