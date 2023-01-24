صحف الإمارات تبرز المكانة السياسية الاستثنائية لـ أبوظبي دوليا وجهودها لتحقيق الحياد المناخي

أبرزت صحف إماراتية المكانة السياسية الاستثنائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، المؤثرة في الصعيد الدولي، كما ركزت على جهودها للوصول إلى تحقيق الحياد المناخي 2050، ومساعيها لدعم الشراكة مع دول العالم في مكافحة تغيرات المناخ.

فتحت عنوان (الدفاع الدولي 2023.. منصة عالمية للمستقبل)، ذكرت صحيفة (الوطن) الإماراتية، أن أبوظبي تؤكد مكانتها الاستثنائية المؤثرة في الصعيد الدولي لما تشكله من وجهة رئيسية للقادة والزعماء وصناع القرار ولقدرتها الفريدة على توحيد الجهود؛ لبحث القضايا والتحديات والعمل على إيجاد حلول فاعلة برؤية مستقبلية؛ تواكب التطلعات في ظل عالم يشهد الكثير من التغيرات المتسارعة والتحديات الكبرى على الصعد كافة.

وأضافت الصحيفة أن مؤتمر "الدفاع الدولي 2023" المرتقب في العاصمة الإماراتية في 19 من الشهر المقبل، بمشاركة عدد كبير من القادة والخبراء والمسؤولين والمتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية، يعد حدثاً عالمياً ومنصة شديدة الأهمية خاصة أنه يسبق انطلاق معرضي "آيدكس ونافدكس 2023″.

وأشارت إلى أن الاستعداد للمستقبل منهج راسخ في مسيرة دولة الإمارات وما تتميز به من خلال التخطيط والاستشراف الاستباقي لنوعية وحجم التطورات وإيجاد الحلول المبكرة التي تضمن التعامل المجدي مع كافة التحديات من خلال التطوير الدائم للأنظمة المبتكرة والتقنيات الحديثة، وهي استراتيجيات تبين مدى الاستعدادات والجهود التي تقوم بها الإمارات وتحظى باهتمام كبير من مختلف أنحاء العالم تعبيراً عن الثقة المطلقة بنهجها وحرصاً على مشاركتها في الخطط والاستراتيجيات لما تؤمنه من فرص قوية على مستوى الجهود الجماعية التي يمكن أن تحقق نقلات نحو الأفضل لجميع الدول.

بيئيا، قالت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، إن أبوظبي تسعى للوصول إلى تحقيق الحياد المناخي 2050، ودعم جهود الشراكة مع دول العالم في مكافحة تغيرات المناخ، حيث تعمل على رفع كفاءة وجودة قطاع النقل العام من خلال دعم عملية التحول نحو النقل الذكي القائم على المعرفة والحلول المبتكرة، كون قطاع النقل يعد أحد أسرع مصادر الانبعاثات المتزايدة حول العالم.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان (نقل آمن ومستدام) - أن الإمارات تمكنت عبر عقود من تحقيق قفزات في بناء قطاع نقل مستدام، وتمتلك رؤية مستقبلية لجعله قطاعاً صديقاً للبيئة، من خلال إقرار التشريعات وتبني تكنولوجيا متطورة، وإرساء البنية التحتية، وتعزيز معايير جودة الحياة، إلى جانب تحقيق أعلى معايير الاستدامة في مشاريع النقل الكبرى التي يتم تنفيذها، وتعزيز السلامة والأمن لمستخدمي الطرق، وتعميم ثقافة النقل المستدام بتشجيع الجمهور على استخدام وسائل نقل فردية بلا انبعاثات.

ولفتت إلى أن الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال إرساء منظومة نقل مستدام، وجعلتها تتربع على قائمة العشرين الكبار عالمياً في هذا المجال، مستمرة من خلال تنفيذ خطط ومبادرات تستشرف مستقبل القطاع وتطرح أفكاراً ريادية لمشاريع نقل استثنائية، ذلك أن قطاع النقل هو جزء مهم من استراتيجية الدولة لتحقيق التفوق الرقمي والتقني والعلمي ضمن مسيرة تنموية طامحة نحو الصدارة العالمية.

