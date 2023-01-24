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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحر الأحمر تستعد للاحتفال بعيدها القومي بافتتاح المشروعات التنموية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أجرى اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، جولة ميدانية بعدد من المناطق، وذلك لمتابعة استعدادات المدينة للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، حيث شملت الجولة المرور على محطات الصرف الصحى الرئيسية و الفرعية، والحضانات النموذجية بشوارع سعد ابوريدة وسليمان مظهر. 

 

وتفقد رئيس مدينة القصير المدخل الغربى للمدينة، والكورنيش الشمالى، وشدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات لظهور المدينة بالشكل الحضارى. 

 

وأكد رئيس مدينة القصير، أن الوحدة المحلية، أعدت برنامجا للاحتفال بالعيد القومي، يتضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية، مشيرا إلى أن هناك مجموعات عمل سوف تقوم بتنفيذه بدقة ليليق بتاريخ وتراث مدينة القصير.

 

البحر الأحمر الوحده المحلية محافظة البحر الاحمر الصرف الصحى المشروعات القومية العيد القومى

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