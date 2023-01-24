مستشار رئيس الوزراء السابق: المصريون أدركوا أن أمنهم من أولويات الدولة

قال الدكتور أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء السابق؛ إن الإستراتيجية الأمنية الجديدة تؤكد على قواعد حقوق الإنسان وتدعيمها وهذا الذي أكده وزير الداخلية امس في احتفالات عيد الشرطة وهذا ما يتناسب مع جمهورية الجديدة من الأهتمام بالبشر ثم الحجر.

أضاف أحمد السمان خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»؛ أن تعامل ضباط الشرطة مع المواطنين يتسم بالرقي والأخوة .

وتابع أحمد السمان أن الإستراتيجية الأمنية الجديدة واجهت الجريمة المنظمة والجريمة الجنائية وزادت إدراك إحساس المواطنين أن أمنهم من أولويات الدولة والأجهزة الأمنية بشكل عام والشرطة بشكل خاص .