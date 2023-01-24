رئيس تجارية الجيزة: استمرار ضخ السلع بمعرض أهلا رمضان وإقبال جماهيرى متزايد

أكد النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة على استمرار ضخ السلع والمنتجات فى معرض اهلا رمضان وتشمل مواد غذائية ولحوم واسماك وخضر وفاكهة وذلك فى ظل إقبال متزايد من المواطنيين على الشراء للأسبوع الثانى من افتتاحه

وأشار ناصر إلى المتابعة المستمرة للمعرض لتوفير كافة السلع التى تحظى بإقبال جماهيرى مثل السلع الاساسية الارز والزيت والسكر والتى تباع باسعار مخفضة بشكل كبير عن الأسواق الخارجية بالاضافة إلى الزيارات المفاجئة من اللواء احمد راشد محافظ الجيزة لتفقد احوال المعرض واللقاء بالمواطنين لمعرفة احتياجاتهم وتكليفه لتموين الجيزة بالمتابعة الدائمة للاسعار للحفاظ على نسبة الخصم المقررة بالمعرض

وأوضح رئيس تجارية الجيزة أن المعرض مستمر لشهر رمضان المبارك حتى يمكن للمواطنين الحصول على مستلزماتهم الغذائية بأسعار مناسبة

ويقام اهلا رمضان فى أرض المطاحن بشارع فيصل على مساحة ٢٠٠٠ متر وبعدد 100 منفذ للعرض وبمشاركة حوالى 60 عارض تشمل كل السلع الغذائية واللحوم و الدواجن والاسماك والخضر والفاكهة والتى يشارك فى توفيرها وزارتى التموين والزراعة بالاضافة الى جهاز خدمة المشروعات الوطنية وشركة امان بوزارة الداخلية ومشاركة فاعلة من كبرى شركات المواد الغذائية

