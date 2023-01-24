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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«أساليب السرد في الرواية الأفريقية».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن المجلس الأعلى للثقافة، ديوان  بعنوان: "أساليب السرد في الرواية الأفريقية" للدكتور محمد السيد إسماعيل.

يناقش هذا الكتاب كيف تنطوي قراءة الرواية الأفريقية على مغامرة واضحة بدرجة أو أخرى، فهي على الرغم من اقترابها مكانيًا من العالم العربي تظل بعيدة على مستوى الوعي بها ومعرفة جمالياتها وعوالمها المختلفة وقراءتها قراءة نقدية موسعة تستبصرها موضوعيًا وفنيا، وقد زاد من حجم هذه المغامرة قلة الروايات الأفريقية المترجمة عن الإنجليزية أو الفرنسية، وبالتالي قلة القراءات النقدية حولها، ومع ذلك تظل مغامرة الاقتراب منها ضرورة ملحة، فانتماؤنا إلى أفريقيا ليس أمرًا اختياريًا، بل هو واقع تحتمه عوامل الجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك، ومن ثم فإن معرفتنا بإبداعات الأدباء الأفارقة عموما، والروائية خصوصًا هي معرفة بذاتنا واكتشاف لبعد مهم من أبعاد هويتنا طبقًا لنظرية دوائر الانتماء المتداخلة في أبعادها العربية والأفريقية والإسلامية.

أساليب السرد في الرواية الأفريقية دكتور محمد السيد إسماعيل المجلس الأعلى للثقافة العالم العربي تظل بعيدة مغامرة الاقتراب

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